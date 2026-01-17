Account Manager B2B

Vill du sälja något som faktiskt gör skillnad? Vi söker nu en affärsdriven B2B-säljare som vill hjälpa företag att utveckla sin kompetens genom utbildningspaket och specialbyggda utbildningar. Du trivs i dialog med beslutsfattare, gillar att förstå behov på riktigt och är vass på att ta affären hela vägen till avtal.
Om rollen
I den här rollen säljer du utbildning mot företagskunder - både färdiga utbildningspaket och skräddarsydda upplägg. Du driver hela säljprocessen: från prospektering till behovsanalys, offert, förhandling och stängning. Ofta blir du kundens rådgivare i kompetensfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter:

Prospektera och kontakta företag (outbound) samt hantera inkommande leads (inbound)

Boka och hålla behovsmöten med HR, VD, teamchefer och verksamhetsansvariga

Kartlägga kompetensbehov och föreslå rätt utbildningslösning (paket eller skräddarsytt)

Ta fram offert och upplägg tillsammans med utbildningsansvariga/utbildare

Förhandla och stänga avtal - samt följa upp leverans och kundnöjdhet

Bygga långsiktiga relationer och utveckla befintliga kunder

Arbeta målstyrt i CRM med pipeline och prognoser

Vad du säljer
Utbildningspaket (tydliga erbjudanden med fast omfattning och pris)

Specialbyggda utbildningar anpassade efter kundens mål, nivå och verksamhet

Möjlighet till återkommande samarbeten (ex. årsplaner, kompetenslyft, onboardingprogram)

Vem vi söker
Du är en säljare som kombinerar energi med struktur. Du gillar att öppna dörrar, men ännu mer att skapa förtroende och vinna affärer genom bra rådgivning.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av B2B-försäljning (tjänster/solutionsales) och trivs med längre säljcykler

Är stark i kunddialogen: ställer bra frågor, lyssnar och tar kontroll i processen

Har driv, uthållighet och gillar att arbeta mot tydliga mål

Är strukturerad och följer upp - du tappar inte trådar i pipeline

Kommunicerar tryggt på svenska (och gärna engelska) i möten och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av att sälja utbildning, HR-tjänster, konsulttjänster eller abonnemangsupplägg

Vana att arbeta mot HR/L&D, COO, produktionschef eller andra verksamhetsägare

CRM-vana och förmåga att arbeta datadrivet (aktivitet pipeline stäng)

Vi erbjuder
En tydlig onboarding och produktträning i våra utbildningar och erbjudanden

Stöd från utbildningsteamet för att snabbt kunna paketera och offerera rätt

Frihet under ansvar och korta beslutsvägar

Konkurrenskraftig lön med provisions-/bonusmodell kopplad till resultat

En roll med stor påverkan och möjlighet att växa (t.ex. Key Account/Team Lead)

Skicka CV/LinkedIn och några rader om din B2B-försäljning: vilka typer av affärer du drivit, mål du jobbat mot och varför företagsutbildning lockar dig. Urval sker löpande.

