Account Manager
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker en Account Manager som vill utveckla affärer och skapa långsiktiga kundrelationer!
Arbetsuppgifter:Som Account Manager ansvarar du för att hitta nya affärsmöjligheter samtidigt som du utvecklar befintliga kundrelationer. Du arbetar rådgivande och hjälper företag att hitta rätt lösningar utifrån deras verksamhetsbehov. Genom kontinuerlig kundkontakt, uppföljning och affärsutveckling driver du försäljningsprocessen från första kontakt till avslutad affär. Du får möjlighet att arbeta med frihet under ansvar i en roll där engagemang och prestation belönas.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning
Är van att arbeta med nykundsbearbetning
Kommunicerar obehindrat på svenska
Har god förståelse för affärer och kundrelationer
Är van att arbeta mot budget och mål
Har gymnasieutbildning eller motsvarandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som drivs av att skapa resultat och bygga långsiktiga samarbeten.
Vi ser gärna att du:
Har ett starkt affärstänk
Är självgående och ansvarstagande
Trivs med att skapa nya kontakter
Har hög energi och ett positivt mindset
Är strukturerad i ditt arbete
Motiveras av att utvecklas och prestera Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
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116 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018727