Account Manager
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-03
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Senior Account Manager – Göteborg
Vi söker en Senior Account Manager som vill ta ansvar för större affärer och driva tillväxt i Göteborg!
Arbetsuppgifter:Är du en driven säljare som har byggt upp en stark grund inom uppsökande B2B-försäljning och känner dig redo för nästa utmaning? Som Senior Account Manager ansvarar du för hela försäljningsprocessen – från prospektering och första kontakt till förhandling, avslut och långsiktig kundutveckling. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du arbetar strategiskt med att identifiera nya affärsmöjligheter, utveckla kundrelationer och skapa hållbara affärer. Du arbetar mot tydliga mål och blir en viktig del i företagets fortsatta expansion.Publiceringsdatum2026-08-03Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har minst 2–3 års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning
Har erfarenhet av att självständigt driva hela säljprocessen
Är van att arbeta med nykundsbearbetning
Har god affärsförståelse och förhandlingsvana
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker en person som drivs av att skapa resultat och bygga långsiktiga affärsrelationer.
Vi ser gärna att du:
Är affärsdriven och resultatorienterad
Har hög egen motivation
Trivs med att arbeta självständigt
Är relationsskapande och förtroendeingivande
Har ett strategiskt tänkande
Motiveras av att göra affärer och överträffa mål Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Göteborg (visa karta
)
413 15 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018721