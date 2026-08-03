Account Manager
Talent & Partner AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Account Manager till Adviser SalesÄr du en skicklig relationsbyggare med passion för försäljning, media och affärsutveckling? Vill du arbeta med några av Sveriges mest välkända medievarumärken och hjälpa företag att skapa effekt genom smarta annonseringslösningar?
Om Adviser SalesAdviser Sales är en del av Another Media Group och en av Sveriges ledande partner inom medieförsäljning och kommersiell affärsutveckling. I över 25 år har vi hjälpt publicister och medieägare att utveckla sina annonsaffärer, öka sina intäkter och skapa långsiktig lönsamhet.
Genom djup branschkunskap, starka kundrelationer och hög kommersiell kompetens erbjuder vi skräddarsydda lösningar inom annonsförsäljning, affärsutveckling, kampanjhantering och kommersiell rådgivning. Idag samarbetar vi med ett 30-tal medieägare, över 3 000 annonsörer och omsätter mer än 100 miljoner kronor i annonsförsäljning varje år.
Fast Facts15 medarbetare3 000+ köpande kunder100 MSEK i årlig annonsförsäljning25+ års erfarenhet av medieförsäljning
Om rollenHos Adviser Sales får du en central roll i vår fortsatta tillväxt. Du ansvarar för att utveckla både nya och befintliga kundrelationer samt sälja effektiva annons- och marknadsföringslösningar genom några av Sveriges mest intressanta mediekanaler.Du arbetar konsultativt med företag inom flera olika branscher och hjälper dem att hitta rätt kombination av medier, format och kampanjer för att nå sina affärsmål. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du får möjlighet att påverka både din egen utveckling och dina resultat.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterIdentifiera och bearbeta nya annonsörer och beslutsfattare.Utveckla långsiktiga relationer med befintliga kunder.Sälja digitala och traditionella annonslösningar.Genomföra kundmöten, behovsanalyser och presentationer.Ta fram offerter och affärsförslag.Ansvara för hela säljprocessen från prospektering till avtal.Samarbeta nära interna projektledare, kampanjteam och mediepartners.
Vi söker dig somVi tror att du har erfarenhet av B2B-försäljning och drivs av att skapa affärer genom förtroende, affärsmannaskap och hög aktivitet. Har du tidigare arbetat med medieförsäljning, digital annonsering, marknadsföring eller konsultativ tjänsteförsäljning är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att lyckas.
För att trivas hos oss tror vi att du är:Affärsdriven och resultatorienterad.Relationsskapande och kommunikativ.Självständig med hög egen motivation.Nyfiken och lösningsorienterad.Strukturerad med god planeringsförmåga.Prestigelös och en lagspelare som bidrar till teamets framgång.Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Adviser Sales erbjuderHos oss blir du en del av ett entreprenörsdrivet bolag där beslutsvägarna är korta och där varje medarbetare har stor möjlighet att påverka. Du får arbeta tillsammans med erfarna kollegor inom försäljning och media, samtidigt som du bygger ett starkt nätverk bland Sveriges ledande annonsörer och mediehus.Vi erbjuder en marknad med stark tillväxt, attraktiva produkter, goda utvecklingsmöjligheter och ett engagerat team där samarbete, affärsmannaskap och långsiktiga relationer står i centrum.
PlaceringStockholm (Bellmansgatan 8) alternativt Malmö.
AnsökanI denna rekrytering samarbetar Adviser Sales med Talent & Partner.Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan via work@talentpartner.se
eller via länk. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8 (visa karta
)
111 34 STOCKHOLM Kontakt
Partner & Recruiting Director
Jessica Dicklén jessica.dicklen@talentpartner.se +46707595474 Jobbnummer
10018715