Account Manager
"Supporting your mission" - Vi på Promoteq är utvecklare, integratörer och exklusiva partners som levererar världsledande lösningar inom säkerhet och försvar. Vill du bidra till att stärka våra kunders uppdrag och bli en del av ett team som driver innovation? Välkommen till oss!
Vi söker en junior Account Manager. Är du i början av en ny karriär och nyfiken på att utveckla dig själv inom sälj i kombination med projektkoordinering? Då har vi en perfekt roll för dig!
Du kommer att ingå i säljorganisationen med initialt fokus på att ansvara för att svara upp på kunders förfrågningar och erbjuda lösningar baserat på Promoteqs produktportfölj. Säljteamet har ett nära samarbete med projektledningsorganisationen och du kommer i din juniora roll få stöd att växa och utveckla din talang. Du utgår från kontoret i Frösundavik, Solna, men resor förekommer i tjänsten.
Som junior Account Manager inom Pyroteknik, Fältarbets- och Sensor materialsystem fungerar du som navet mellan försäljning, kund, leverantör och projektleverans. Arbetet omfattar att hantera offerter, orderflöden, leveransuppföljning, mötesbokning och dokumentation samt att samordna sälj- och projektaktiviteter genom hela processen. Tjänsten kombinerar säljstöd, projektadministration och löpande koordinering för att hålla både affärer och projekt i rörelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Stötta säljavdelningen inom Pyroteknik, Fältarbets- och Sensormaterielsystem genom att hjälpa till med offerter, orderhantering och uppdatering av kundinformation i CRM- och ERP-system.
Assistera i projektkoordinering genom att boka möten, följa upp aktiviteter och hjälpa till att hålla tidsplaner tillsammans med projektledare och säljare.
Bidra med enklare administration som att ta fram presentationsmaterial, uppdatera dokument och föra protokoll.
Vara en kontaktpunkt för interna och externa parter och hjälpa till att samla in, följa upp och förmedla information om projektens status.
Hjälpa till med materialbeställningar, leveransuppföljning och enklare logistikuppgifter i samråd med inköp och projektledning.
Stötta i att lösa praktiska och administrativa frågor som dyker upp under projektens gång.
Delta i resor vid behov, exempelvis till mässor, utbildningar eller leverantörsbesök.
Rollen erbjuder möjligheter till utveckling med målet att din talang och förmågor snabbt gör att du kan bli vår nya nästa Account Manager i takt med att du utvecklas.
Om oss
Promoteq är en ledande aktör inom försvars- och säkerhetssektorn i Sverige och Norden. Vi levererar förmågehöjande lösningar till försvarsmyndigheter, polisen och andra statliga och privata organisationer. Vår styrka ligger i en hög teknisk kunskap och en djup förståelse för kundernas operativa behov. Vi strävar efter att bli den självklara globala partnern för helhetslösningar - en partner som garanterar framgång i varje uppdrag."
Kvalifikationer: För att lyckas i rollen som junior Account Manager tror vi att du har
Avslutad gymnasieutbildning
Varit yrkesverksam inom försvars - och/eller säkerhetsområdet
Erfarenhet av kundkontakt och affärsstöd
God förståelse för militära tekniska materiel (sensorer, fält och EOD)
B körkort
Hög förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av teknisk försäljning inom exempelvis försvar, polis, säkerhet eller närliggande branscher är önskvärt. Arbetsområdet du kommer börja arbeta med är inom affärsområdena Fältarbetsmateriel inklusive ammunitionsröjningsutrustning, Sensorer (Bildförstärkare, Termiska sensorer, Lasersystem, Identifieringsmateriel) samt Pyroteknik (pyrotekniska effekter för övning och insatser). Om du har en polisexamen eller officersexamen ser vi det som meriterande, likväl om du genomfört militärtjänst, men det är inget krav.Publiceringsdatum2026-04-28Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personlighet. För att trivas i rollen tror vi att du är en person som gärna tar initiativ och har förmåga att analysera kundbehov och situationer, men som samtidigt möter uppgifterna med ödmjukhet och vilja att lära.
Som junior Account Manager får du successivt ta större ansvar och du gör det med lyhördhet och uthållighet i en proaktiv miljö. Du är trygg i dig själv och har integritet nog att stå för dina beslut, samtidigt som du är flexibel och anpassningsbar i mötet med olika människor. Här finns också utrymme att växa och forma din egen roll i takt med att du utvecklas, alltid med en stark moralisk kompass och förmåga att agera ansvarsfullt i en säkerhetsklassad och samhällsviktig miljö."Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Ingelshed, Kontrakts- och anbudschef, på telefon 076 - 626 03 41 eller e-post; anders@promoteq.com
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos Promoteq är du mer än en medarbetare - du är en viktig del av vår resa mot framtidens helhetslösningar. Vill du arbeta i ett professionellt team där din kompetens värdesätts? Då är Promoteq rätt plats för dig så skicka in din ansökan redan idag!
Rollen har en säkerhetsklassning och vår rekryteringsprocess innehåller utdrag ur belastningsregistret för slutkandidat innan anställning.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Promoteq i Sandviken AB
https://careers.promoteq.com
Frösundaviks allé 15
)
169 03 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Promoteq
