Account Manager
Hogia Service AB / Säljarjobb / Stenungsund Visa alla säljarjobb i Stenungsund
2026-03-02
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hogia Service AB i Stenungsund
, Stockholm
eller i hela Sverige
Account Manager till marknadsledande fastighetssystem
Är du en affärsdriven relationsbyggare som brinner för smarta system och långsiktiga kundsamarbeten?
Hos oss på Hogia Fastighetssystem i Stenungsund får du arbeta med "Din Hyresvärd", ett av marknadens mest heltäckande och användarvänliga fastighetssystem. Lösningen hjälper fastighetsägare att få full kontroll över sin verksamhet, spara tid och arbeta mer effektivt.
Som Account Manager driver du dina egna affärer och kundrelationer, samtidigt som du är en del av ett engagerat och framtidssatsande team.
Om rollen
I rollen som Account Manager ansvarar du för att vidareutveckla våra befintliga kundrelationer och driva försäljningen av våra systemlösningar till fastighetsbranschen.
Ditt uppdrag innebär att:
Identifiera kundbehov och presentera skräddarsydda, affärsmässiga lösningar.
Ansvara för cirka 250 befintliga kunder samt löpande nykundsbearbetning.
Ha dialog med beslutsfattare såsom VD, ekonomichefer och HR-/löneansvariga.
Driva hela affärsprocessen - från första kontakt till avslut - med stort eget ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en naturlig relationsbyggare och som trivs med att skapa kontakt via telefon, Teams och fysiska möten. Du känner dig trygg med att tala inför grupper och är skicklig på att anpassa din kommunikation efter mottagare och situation.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av försäljning, gärna B2B, med goda resultat.
Eftergymnasial utbildning inom sälj och marknadsföring (meriterande).
God teknisk förståelse, antingen från arbetslivet eller genom ett privat intresse.
Erfarenhet från fastighetsbranschen (meriterande).
Ett proaktivt och strukturerat arbetssätt i hur du driver dina affärsprocesser framåt.
Du motiveras av att se resultat och har ett starkt engagemang i att hjälpa dina kunder att utveckla sina verksamheter - för oss går kundens framgång och din framgång hand i hand.
Varför välja oss?
Vi är ett framgångsrikt bolag i stark tillväxt, där du får en viktig roll i vårt säljteam på sju personer. Hos oss präglas kulturen av samarbete, affärsfokus och arbetsglädje.
Du får möjlighet att utvecklas i en roll som kombinerar självständighet med stöd från erfarna och engagerade kollegor.
Att arbeta på Hogia
På Hogia bygger vi smarta lösningar med moderna verktyg, hög kompetens och ett långsiktigt perspektiv. Hållbarhet är en självklar del av vårt arbete - i våra produkter, våra lokaler och i hur vi tar hand om våra medarbetare.
Vi är ett lönsamt IT-företag, men det är alltid människorna som är viktigast. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid. Vi satsar på hälsa och erbjuder flera träningsaktiviteter, attraktiva förmåner samt möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan vid behov.
Låter detta som nästa steg i din säljkarriär? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7294449-1868800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
Hakenäs 101 (visa karta
)
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
Hogia-gruppen Kontakt
Lina Hedenberg lina.hedenberg@hogia.se Jobbnummer
9771825