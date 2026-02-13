Account Manager
Om jobbet
Bra elpris arbetar med att representera våra kunder i förhandlingen mot elbolagen för att säkerställa att våra kunder alltid får det billigaste elpriset på marknaden.
Vi arbetar även med att analysera och förvalta våra kunders avtal, vilket skapar en långsiktig relation med bästa resultat.
Som Account Manager på Braelpris säljer du alltså inte standardiserade produkter, utan skräddarsyr lösningar som passar kunden på bästa sätt.
Därför söker vi nu en säljare för att bli del av vårt team i centrala Göteborg - så att fler företag kan få hjälp med att spara pengar på sin elräkning.
Vem är du?
Vi vet att olika profiler kan lyckas i denna roll. Men i grunden behöver du ha en entreprenörssjäl med eget driv, inre motivation att lyckas med försäljningen och att hjälpa våra kunder med sina utmaningar. Vi tror att du kan erbjuda en professionalism och ett kundbemötande som möter våra kunder på en professionell nivå. Du är målmedveten och självgående - och drivs av att sätta mål och uppnå dem.
Vi söker någon som antingen har 1-2 års erfarenhet av försäljning eller som har ett stort potential och driv till att bli säljare och är redo att ta steget.
Vi tror att du är en social person som har nära till humor och är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med nya människor.
Vilka är vi?
Braelpris är ett snabbt växande el förmedlings-företag med focus på upphandling av elpriser och analysering av kunders elförbrukning. Med en start up-mentalitet har vi högt i tak och gott om energi på arbetsplatsen.
Vi erbjuder unika lösningar för våra kunder och har extremt konkurrenskraftiga priser.
Vi är i en stark tillväxtfas och behöver nu fler medarbetare som vill vara med på vår resa.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en spännande och rolig arbetsplats med ett utmanande jobb där kreativitet och energi spelar stor roll.
Vi erbjuder ständig utveckling för att du ska kunna växa i din roll och kunskap inom sälj.
Vi erbjuder både fast lön och provision utan tak.
Du får även en passiv inkomst från din kundstock som växer med åren.
