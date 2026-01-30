Account Manager
2026-01-30
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som utmanar rekryteringsbranschen genom proaktiv rekrytering. Med fokus på att bygga långsiktiga relationer skapar vi tillväxtmöjligheter för våra kunder och karriärmöjligheter för personer verksamma inom tech-branschen.
Vi finns i Karlstad, Stockholm, Jönköping, Linköping och Örebro. Teamet i Linköping söker dig som vill ta ditt nästa steg i karriären tillsammans med oss i rollen som Account Manager, eller som vi kallar den: Business Partner.Om tjänsten
Som Business Partner ansvarar du för att utveckla nya och befintliga relationer och affärer tillsammans med våra samarbetspartners, vilket innefattar: prospektering, mötesbokning, genomförande av möten, behovsanalys, offerering och uppföljning.
Vi har idag väletablerade samarbeten med några av de största företagen i regionen och du kommer i huvudsak ansvara för att skapa nya samarbeten med potentiella kunder i samråd med övriga säljorganisationen.
Din kompetens
Vi söker dig med erfarenhet av tjänsteförsäljning som brinner för affärer, relationer och resultat. Du har ett starkt driv och gillar att genomföra både fysiska och digitala möten med potentiella kunder och samarbetspartners. Vi tror att du har:
Dokumenterad erfarenhet av tjänsteförsäljning inom B2B
Du är trygg i att ta ansvar för hela säljcykeln - från prospektering till avslut och uppföljning
Du har god förmåga att bygga relationer och förtroende med beslutsfattare
Du är affärsorienterad, driven och ansvarstagande
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Har du branscherfarenhet? Kul! Vi tar gärna ett snack med dig om vad du vill göra härnäst.
Att arbeta på Procuitment
Att vara en kollega på Procruitment är både roligt och fartfyllt! För oss är personligt engagemang, driv och viljan att lyckas med varje rekrytering det vi alltid strävar efter - vilket du snabbt kommer att märka. Vi arbetar effektivt och smart, men inte mer än att du efter jobbet skall ha energi kvar till familj, vänner eller andra fritidsintressen. Detta är viktigt för oss!
Därför erbjuder vi:
1,5 timmes lunch varje dag för att möjliggöra daglig träning
Friskvårdbidrag på 5000 kr/år
Flexibel arbetssituation med fokus på work-life balance
En miljö som får dig att må bra och växa både som människa och kollegaÖvrig information
Lön: Fast månadslön + rörlig lön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Linköping
Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.

Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
