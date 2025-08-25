Account Manager
2025-08-25
Account Manager till Kuusakoski i Timrå
I Rollen som Account Manager kommer ditt fokus att ligga på inköp av återvinningsmaterial och försäljning av servicetjänster till kunder i Timrå med omnejd.
Rollen innebär att långsiktigt vårda och vidareutveckla Kuusakoskis befintliga kundrelationer samt att aktivt arbeta med nykundsbearbetning för att utöka antalet kunder i regionen.
Du kommer att ha en bred roll och arbeta självständigt med hela affärsprocessen från början till slut. I processen ingår allt från teknisk rådgivning till kalkylering, logistiklösningar och skriva offerter.
Du genomför personliga besök med rådgivning och problemlösning och kunderna består av större och mindre industriföretag, energibolag och statliga eller kommunala verksamheter. Du kommer att vara involverad i olika typer av affärer vilket kräver en god samarbetsförmåga både internt och externt.
Vi söker dig som är en duktig relationsbyggare och som är van att göra affärer på alla nivåer. Då vårt mål är att växa med nya kunder ser vi att det är viktigt att du är utåtriktad, van vid att ta egna initiativ samt att du är engagerad och målinriktad.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd för kundens behov. Du planerar effektivt din egen tid och är strukturerad och noggrann.
Att ha ett bra sinne för siffror samt teknisk kompetens och intresse kommer göra att du har stora chanser att lyckas i rollen.
Erfarenhet av tjänsteförsäljning och/eller metallåtervinning är meriterande.
Kuusakoski Sverige AB erbjuder en spännande och utvecklande tjänst inom den växande återvinningsbranschen. Du kommer att bli en viktig kugge i ett team av kundansvariga inom region norr och vara med och bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi.
Kuusakoski är ett företag som har den stora organisationens fördelar kombinerat med det lilla företagets snabbhet, vilket gör att det är kort tid mellan idé, beslut och genomförande. Här finns stora möjligheter att själv vara med och påverka sitt arbetssätt, och att vara flexibel och nyfiken för förändringar ses som positivt.
Placeringen för denna tjänst är vid Kuusakoskis anläggning i Timrå, och vi ser därför gärna att du bor i Sundsvallsområdet.
Sista ansökningsdag 15/6.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Rekryteringen sköts av rekryteringsbyrån Women Ahead. Vid frågor är du välkommen att kontakta Jessica Enqvist på 070-380 78 88 alternativt jessica@womenahead.se
.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Women Ahead AB
(org.nr 559104-9415) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Women Ahead Jobbnummer
9474519