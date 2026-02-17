Account Executive - Säkerhetslösningar till B2B
2026-02-17
Account Executive till Safeguard - skapa trygghet och väx i en framtidsbransch
Vill du ta nästa steg i din säljkarriär och arbeta med lösningar som verkligen gör skillnad? Hos Safeguard får du en roll där du kombinerar affärsmannaskap, frihet och ansvar - med tydliga möjligheter att påverka både din utveckling och din inkomst.
Vi erbjuder:
Fast lön kombinerad med attraktiv provisionsmodell.
Möjlighet till förmånsbil efter avslutad provanställning (egen bil med milersättning under provanställning).
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner.
Kort väg till ledning, och möjlighet att växa mot Key Account Manager eller Sales Manager.
En engagerad arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stark teamkänsla.
Rollen som Account Executive:
Som Account Executive ansvarar du för att skapa nya affärsmöjligheter och bygga långsiktiga kundrelationer. Du kontaktar företag, bokar möten och driver hela säljprocessen - från första kontakt till avslutad affär.
Du erbjuder Safeguards moderna säkerhetslösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem, och hjälper kunder att skapa tryggare miljöer.
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning.
Är självgående, målmedveten och trivs med att arbeta mot tydliga mål.
Har B-körkort (krav) och flytande svenska i tal och skrift.
Har teknisk förståelse eller erfarenhet av säkerhetslösningar är meriterande.
Om Safeguard:
Safeguard är en växande aktör inom säkerhetsteknik. Vi erbjuder moderna, kundanpassade helhetslösningar inom larm, kameraövervakning och passersystem - med fokus på trygghet, kvalitet och kundnöjdhet.
Hos oss blir du en del av ett företag med entreprenörsanda, engagemang och stark gemenskap.
