Account Engineer Till Nordic Level
2025-11-13
Vill du vara med och utveckla framtidens säkerhetslösningar - i ett team där teknik, innovation och kundfokus står i centrum? Nordic LEVEL växer och söker nu en Account Engineer (teknisk specialist inom säkerhet) som vill arbeta med avancerade säkerhetssystem i ett bolag som ligger i framkant inom branschen.
Om bolaget
Hos Nordic Level Technology utvecklar man framtidens säkerhetslösningar - varje dag. Här skyddar man människor, fastigheter och samhällsviktiga funktioner med teknik i framkant och stark lokal närvaro. Med spetskompetens inom Brandsäkerhet, Hospitality & Care, Rental samt det flexibla konceptet Security as a Service erbjuder bolaget skräddarsydda helhetslösningar som gör verklig skillnad. Nordic Level är ett växande bolag där engagemang, innovation och trygghet genomsyrar allt man gör - både för kunderna och medarbetarna.
Nordic Level är ett förvärvsdrivet och börsnoterat bolag och nu växer man kraftigt; de senaste åren har man gått från 140 till 400 miljoner i omsättning. I och med denna framgångsresa välkomnar man nu dig och ger dig chansen att bli en del av det vassa teamet i Sundbyberg som nu stärker upp!
Här är företagskulturen öppen och trevlig och genomsyras av en affärsdriven atmosfär med utrymme för både individuell utveckling och team-spirit. Som kvitto på detta har Nordic Level har utmärkelsen "Great place to work". Till skillnad från många konkurrenter i branschen kan du här avnjuta en icke-hierarkisk miljö där cheferna är nära och beslutsvägarna korta. Du tillhör ett sammansvetsat team med fem ytterligare kollegor, du har en flexibel vardag och mycket frihet under ansvar. Dessutom ingår såklart förmånsbil i tjänsten. Detta vill du inte missa!
Om rollen
Som Account Engineer på Nordic LEVEL blir du en viktig del av bolagets serviceteam och ansvarar för installation, driftsättning och service av säkerhetssystem som inbrottslarm, brandlarm, passersystem och CCTV. Du arbetar självständigt med komplexa installationer, felsökning och teknisk support - både på plats och på distans.
Du blir en nyckelperson som säkerställer kundernas system fungerar optimalt, alltid med hög kvalitet och ett lösningsorienterat arbetssätt. Rollen innebär mycket kundkontakt där du fungerar som både teknisk expert och rådgivare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Installera, konfigurera och driftsätta säkerhetssystem hos kund
• Utföra service, underhåll och felsökning
• Säkerställa att installationer följer gällande säkerhetsstandarder
• Ge teknisk rådgivning och support till kunder
• Dokumentera och rapportera utfört arbete
• Samarbeta med kollegor och bidra till ständiga förbättringar
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom säkerhetsteknik och en stark teknisk förståelse. Du trivs i en varierad roll där du får kombinera teknik med kundkontakt och problemlösning.
Våra skallkrav:
• Teknisk utbildning inom elektronik, IT eller säkerhetssystem
• Minst 5 års erfarenhet av installation och underhåll av system som CCTV, passersystem, inbrottslarm eller brandlarm
• God förståelse för IP-baserade system och nätverksteknik
• B-körkort samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• Certifieringar inom säkerhetssystem är meriterande
Som person är du självgående, serviceinriktad och noggrann i ditt arbete. Du är en trygg representant för företaget ute hos kund och trivs i ett team med hög kompetens och stark gemenskap.
Nordic LEVEL erbjuder
På Nordic LEVEL får du möjlighet att utvecklas i en innovativ miljö med både teknisk spets och starkt kundfokus.
Du erbjuds:
• En dynamisk arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter
• Karriärplan med tydliga steg: Security Technician Account Engineer Solution Engineer
• Interna och externa utbildningar
• Tjänstebil/förmånsbil
• Sjukvårdsförsäkring och maximal friskvård
• Marknadsmässig lön och provision
• Möjlighet att arbeta med kunder inom allt från retail till högsäkerhet
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Start: Enligt överenskommelse med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, måndag-fredag, 7-16.
Plats: Stockholm, Sundbyberg
Om Nordic LEVEL
Nordic LEVEL är ett svenskt säkerhetsföretag som levererar helhetslösningar inom teknisk säkerhet. Med en stark kombination av innovation, kundfokus och kvalitet hjälper vi företag och organisationer att skydda sina tillgångar och skapa trygga miljöer. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och har lång erfarenhet av projekt i alla säkerhetsnivåer - från retail till högsäkerhet.
Rekryteringsprocess
I den här rekryteringen samarbetar Nordic LEVEL med A-hub. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
