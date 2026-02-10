75-95% tjänst till flicka utanför Lund
Personlig assistent sökes till flicka utanför LundKunden har en medfödd funktionsnedsättning och vi ser gärna att du läst på om diagnosen Pitt hopkins inför intervju.https://www.agrenska.se/sallsynta-halsotillstand/pitt-hopkins-syndrom/https://www.nationelltcenter.se/diagnoser/pitt-hopkins-syndrom/
Kunden behöver stöd i flera delar av vardagen, såsom vid måltider, påklädning, personlig hygien samt andra dagliga aktiviteter. Stöd ges även vid kommunikation och struktur i vardagen.
För att trivas i rollen är det viktigt att du kan följa rutiner och har en tydlig och respektfull kommunikation med både anhöriga och kollegor.
Arbetsplatsen saknar goda kollektivförbindelser, vilket innebär att körkort och tillgång till bil krävs.
Tjänsten omfattar cirka 75-95 % och är främst förlagd till kvällar, helger samt vissa nätter.
På Björka är vi alla ett team med ett och samma mål - att leverera den bästa assistansen för dig.
För oss är du som kund eller anställd aldrig en i mängden. Vi vet vem du är när du kontaktar oss.
Det viktigaste för oss är dialogen med kunder och anställda. Det är nyckeln till en välfungerande assistans.
Du kan alltid nå oss, och vi återkommer alltid om vi var upptagna.
Vi ligger i absoluta framkanten avseende de system som används för att göra arbetet så effektivt som möjligt för dig. Ersättning
