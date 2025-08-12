4 Undersköterskor natt
2025-08-12
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Frustuna gården inrymmer idag bla Violen som är en särskilt boende avdelning samt en avdelning kortvård. Nu skall ytterligare en avdelning " Gullvivan" med 10 platser öppnas. Samtliga avdelningar kommer vara utrustade med trygghetsskapande teknik. Idag finns 5 fantastiska medarbetare som arbetar natt och nu skall vi utöka teamet till 9.
Hjälpa våra boende med personlig omvårdnad och stötta utifrån deras behov. Skapa trygghet och stabilitet för våra boende nattetid. Arbeta utifrån delegerade arbetsuppgifter bla läkemedelshantering. Dokumentation. Du ingå i ett team av 9 kollegor. Fördelat så att man varje natt är 4 st. i tjänst. 3 som är stationerade på varsin avdelning och 1 som går mellan och är behjälplig. Tjänstgöring varannan helg. I schemaläggningen så kommer man att rullande vilka avdelningar man skall förlägga arbetspassen på , så att alla kommer att kunna arbeta på samtliga avdelningar, särskilt boende och kortvård. Kvalifikationer
För att bli anställd som undersköterska skall du ha ett giltigt intyg från socialstyrelsen. du har god kommunikativ förmåga. Behärska svenska i tal och skrift. Data vana. Vara bekväm i att använda digital verktyg. Kunna arbeta självständigt men också i grupp.
Meriterande är
• Tidigare erfarenhet av nattarbete inom äldreomsorg
• Erfarenhet av hälso o sjukvård
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun, Socialförvaltningen
Enhetschef Violen och Kortvården
Åsa Hjalmarsson asa.hjalmarsson@gnesta.se 0158-275 851
