3M söker en Sales Executive
2026-01-09
3M has a long-standing reputation as a company committed to innovation. We provide the freedom to explore and encourage curiosity and creativity. We gain new insight from diverse thinking, and take risks on new ideas. Here, you can apply your talent in bold ways that matter.
Choosing where to start and grow your career has a major impact on your professional and personal life, so it's equally important you know that the company that you choose to work at, and its leaders, will support and guide you. With a diversity of people, global locations, technologies and products, 3M is a place where you can collaborate with curious, creative 3Mers.
Vill du arbeta i ett globalt innovationsföretag där idéer får växa och där mod belönas?
På 3M uppmuntrar vi nyfikenhet, kreativitet och olika perspektiv. Hos oss får du friheten att utforska, utmana och skapa lösningar som verkligen gör skillnad.
Nu söker vi en driven och energifylld Sales Executive som vill ta sig an en nyckelroll i vårt team och utveckla försäljningen av våra ledande grafiska produkter i Sverige.
Din roll - här gör du verklig skillnad
Som Sales Executive inom vårt Graphics Market-segment får du ansvar för att utveckla och driva försäljningen av ett starkt och välkänt produktsortiment, inklusive:
* Printbara filmer
* Färgade filmer
* Over-laminates
* Yt- och glaslösningar
Du blir motor i försäljningsarbetet på din marknad och kommer att:
* Äga och leverera mot en tydligt definierad säljbudget
* Uppnå och överträffa uppsatta KPI:er
* Arbeta nära kollegor inom försäljning, marknad och teknisk support
* Planera och genomföra en effektiv kundkontaktstrategi tillsammans med fältteamet
* Bygga och utveckla starka relationer inom din geografiska region
Vi söker dig som:
* Har stark B2B-säljbakgrund, gärna via distributörer eller kanalpartners
* Har en tydlig vinnarskalle och älskar att se resultat
* Är samarbetsorienterad, positiv och full av energi
* Är självgående, målfokuserad och trygg i att ta ansvar
* Har dokumenterat goda säljresultat
* Har eftergymnasial utbildning (meriterande men inget krav)
Meriterande erfarenheter:
* Erfarenhet från grafiska branschen
* Kunskap om grafiska produkter och lösningar
* Vana av att arbeta i en större, internationell organisation
Placering: Fältbaserad roll med ansvar för hela Sverige
* Idealisk bostadsort: Göteborg med omnejd
* Resor: Upp till 50 % inom Sverige
* Placering: Fältbaserad roll med ansvar för hela Sverige
* Idealisk bostadsort: Göteborg med omnejd
* Resor: Upp till 50 % inom Sverige
Varför du kommer att trivas hos oss
Hos oss får du:
Arbeta i ett innovativt och omtänksamt företag med stark teamkänsla
Möjlighet att utveckla både din tekniska bredd och din specialistkunskap
En arbetsplats där dina idéer och förbättringsförslag tas på allvar
Trygga anställningsvillkor och förmåner
En roll där du tydligt ser effekten av ditt arbete - varje dagKontaktperson för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar 3M med Jefferson Wells. Tjänsten söker du via länken nedan. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Sofia Huhta på 08-452 33 69 alternativt sofia.huhta@jeffersonwells.se
.
