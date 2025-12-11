35 årig tjej i Borlänge, söker 2st assistenter
Assistansbolaget Vi Tillsammans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2025-12-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansbolaget Vi Tillsammans AB i Borlänge
, Ljusnarsberg
, Malung-Sälen
, Uppsala
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Om Assistansbolaget Vi Tillsammans AB
Vi har vårt säte i Borlänge men har kunder i hela Mellansverige. Även om kontoret finns i Borlänge och kunder på lite distans så jobbar vi mer nära än de flesta andra bolag.
Vikten av ett nära samarbete mellan kund, assistent och bolag är A och O, då Vi vill kunna säkerhetsställa kvalitén och säkerheten av assistansens utförande.
Du får en trygg introduktion och kontinuerligt stöd från din chef. Oss träffar du ofta om du jobbar hos oss. Och vi har bra löner som tål att jämföras.
Välkommen med din ansökan.
Just nu söker vi kvinna/tjej, som vill jobba som assistent till en 35 årig tjej i Borlänge . Du ska vara flexibel, varm och omhändertagande. Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Ge stöd i vardagliga aktiviteter, både i hemmet, daglig verksamhet och på fritiden.
Hjälpa till med personlig omvårdnad och praktiska sysslor
Bidra till att skapa en trygg och trivsam vardag
Vi söker dig som:
Är lugn och trygg person
Är lyhörd, tålmodig och har lätt för att samarbeta
Har god svenska i tal och skrift
Är flexibel
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt personlighet och engagemang.
Önskvärt att du har körkort men inget krav.
Tjänsterna är ca 25%, . Arbetstiden är enligt rullande schema och du arbetar kväll, natt med sovande jour och helg. Kan även förekomma dagtid.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.
Jag ser fram emot att få läsa din ansökan!
Om rekryteringsprocessen:
Rekrytering sker löpande.
När du söker en tjänst hos oss, skicka ett mail med ditt cv och ditt personliga brev. Vi uppskattar även om du bifogar en bild på dig själv. Din ansökan kommer att läsas av personal på Assistansbolaget Vi Tillsammans samt kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10
E-post: info@vitillsammans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borlänge". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansbolaget Vi Tillsammans AB
(org.nr 559427-0729) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vi Tillsammans AB, Assistansbolaget Jobbnummer
9639241