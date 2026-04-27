2nd line support-tekniker
Vi är specialister på bemanning och konsulttjänster inom IT och teknik - från lovande talanger och konsulter med bred kompetens till erfarna specialister med djup expertis.För dig som kandidat innebär vi en trygg partner som erbjuder spännande uppdrag, personlig utveckling och nära kontakt med våra rådgivare. Vi ser till att du får rätt uppdrag för din kompetens och dina ambitioner - alltid med människan i centrum.För våra kunder betyder det att vi är en pålitlig leverantör som snabbt kan matcha rätt kompetens med rätt behov. Utöver vår egen starka konsultorganisation har vi även ett utökat partnernätverk, vilket gör att vi kan erbjuda ännu större flexibilitet och bredd i leveransen.Samarbete och kvalitet präglar allt vi gör, och våra kärnvärden sammanfattas i vårt löfte: Empowering the Nordics through people.Eccera har 300 anställda och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Vi söker en serviceinriktad och tekniskt trygg Second Line Supporttekniker till vår kund inom försvarssektorn i Linköping.
I rollen arbetar du nära verksamhetens användare och hanterar mer komplexa ärenden som eskalerats från Servicedesk. Du arbetar både självständigt och i team tillsammans med andra supporttekniker. Kommunikation sker främst via Teams och telefon. Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Dina arbetsuppgifter
Felsöka och lösa avancerade användarärenden
Arbeta strukturerat i ärendehanteringssystem (ServiceNow)
Säkerställa tydlig dokumentation
Bidra till förbättring av processer och arbetssätt
Bygga nätverk inom organisationenPubliceringsdatum2026-04-27Profil
Minst 2 års erfarenhet av slutanvändarsupport
Erfarenhet av second line eller avancerad first line
Goda kunskaper i Microsoftmiljö
Erfarenhet av Active Directory
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Systematisk felsökning
Dokumentationsvana
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
ServiceNow
ITIL
SCCM / Intune
Grundläggande kunskap inom infrastruktur, servrar och nätverk
Erfarenhet från större koncern eller komplex IT-miljö
Erfarenhet från säkerhetsklassad verksamhet
Övrigt:
Resor till andra orter kan förekomma
Krav på svenskt medborgarskap
Detta är en roll för en trygg och lösningsorienterad tekniker som trivs i en större och mer komplex IT-miljö.
Vad vi erbjuderPå Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://www.eccera.com/
582 77 LINKÖPING Kontakt
Recruiter
Christian Gidlöv christian.gidlov@eccera.com +46734159383 Jobbnummer
9878332