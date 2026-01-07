2 Undersköterskor till BUP Heldygnsvård Enhet 1
2026-01-07
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Heldygnsvårdsenhet 1 söker nu två undersköterskor för dag- och kvällstjänstgöring.
Enheten finns i en fin miljö på Sachsgatan på Södermalm, bakom Södersjukhuset.
BUP Stockholms heldygnsvård består av tre vårdavdelningar och en akutenhet. Enheterna erbjuder vård till barn och ungdomar upp till och med 17 år med komplicerade psykiatriska tillstånd, vilka är i behov av en tids intensifierad vård. Vården bedrivs enligt HSL och LPT och präglas av en helhetssyn där såväl psykiatriska som psykologiska samt sociala faktorer är av betydelse för diagnostik och behandling.
Heldygnsvårdsenhet 1 är en välfungerande avdelning där både patienter och personal trivs. Vi jobbar tillsammans för patienternas bästa och för att gemensamt skapa en trivsam och positiv arbetsplats. Vi lägger stort fokus på att ständigt utveckla våra arbetssätt och vi anpassar vården efter patienternas behov. På Enhet 1 vårdas i huvudsak patienter med svår ätstörningsproblematik.
Vi vill nu utöka vår stabila och kompetenta personalgrupp och söker två undersköterskor som kan bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du med patienterna under hela deras vistelse hos oss. Din roll är viktig för patienternas förbättrade mående. Du får delta tillsammans med sjuksköterskor och läkare i patientsamtal och ronder samt initiera och utföra aktiviteter med patienterna, såväl inom- som utomhus. Sedvanliga omvårdnadsåtgärder och praktiska uppgifter, som t ex matstöd och sondmatningar, ingår naturligtvis också.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från undersköterskeutbildning, intyg från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel och arbetslivserfarenhet inom psykiatrisk heldygnsvård. Ansökningar utan examens- och yrkesbevis eller intyg beaktas ej.
Det är meriterande att du har yrkeserfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård och/eller vård av ätstörningspatienter.Dina personliga egenskaper
Du är trygg och stabil och god förmåga att samarbeta tillsammans med dina kollegor inom olika yrkeskategorier, för patienternas bästa. Du följer regler och rutiner samt har förmåga att ställa om vid akuta situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm arbetar strukturerat med chefs- och ledarskapsutveckling för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö där alla kan komma till tals och känna sig sedda. Som medarbetare hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom ditt yrkesområde. Vi har förmåner som till exempel fördelaktiga tjänstepensionsvillkor, möjlighet till löneväxling, fri skattefinansierad sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet och friskvårdsförmåner. Vi erbjuder också flexibla arbetstider om arbetet tillåter.
Anställningsform
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan!Om företaget
BUP Heldygnsvårdsenhet Enhet 1 är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
