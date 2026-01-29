132.säkerhetskompani Sjö/jcitg Söker Hunddressör/instruktör
2026-01-29
132. Säkerhetskompani Sjö utgör den marina delen av det försvarsmaktsgemensamma förbandet 13. Säkerhetsbatataljon. 13. Säkerhetsbataljon är ett operativt säkerhetsförband som leder och ingår i Joint Counter Intelligence Task Group (JCITG) som är en stridsgrupp beståendes av flera krigsförband verksamma inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
Vi verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har utfört sitt uppdrag. Förbandet genomför skarpa insatser för Sveriges säkerhet året runt, nationellt och internationellt. JCITG leds av Operationsledningen (OPL) på Högkvarteret.
• Säkerhetskompani Sjö är grupperade vid Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4, i Göteborg.
Vår arbetsplats
Som kollega vid Säkerhetskompani sjö har du stora möjligheter att utvecklas på arbetsplatsen och kunna påverka din egen tjänst. Arbetstempot är tidvis högt och du förväntas kunna hantera flera uppgifter parallellt och ta stort eget ansvar vartefter du lär dig tjänsten. Kompaniet står inför stora förändringar med nya uppgifter, utvecklad organisation och en mängd ny materiel där du kommer vara en viktig del. Du kommer periodvis ha beredskap för nationella insatser.
Vi erbjuder drivna kollegor, en konkurrenskraftig lön och en utvecklande miljö inom ett av Försvarsmaktens spetsigaste och mest prioriterade förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer att tillsammans med kompaniets hundtjänstledare ansvara för grunddressyr, planering och genomförande av hundförarutbildning samt fortsatt utveckling och uppföljning av kompaniets olika operativa ekipage. Du kommer bla stödja på hundförarutbildning på annan ort samt dressera upp ämne till färdig tjänstehund. Du har god fysisk förmåga utan allvarligare skador som hindrar dig att följa hundförarna i deras verksamhet. Du kommer att vara med på övningar såväl som på skarpa operationer. Tjänsten kombinerar rollen som dressör och instruktör i lika delar.Publiceringsdatum2026-01-29Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• God fysisk förmåga
• B-Körkort
• Godkänd gymnasieutbildning
• Simkunnig
Meriterande kvalifikationer:
• Genomförd militär grundutbildning med godkänt resultat
• Tidigare tjänstgöring på liknande förband
• Kunskap i dressyr av tjänstehundar patrull/sök/skydd
• Erfarenhet av instruktörsroll
• Pedagogikutbildning
• Tävlat civilt inom bruks/lydnad
• Kunskaper om djursjukvård, fysträning, friskvård, prehab eller rehab för djur.
• Godkänd dressörutbildning vid FHTE
• Körkort BE
• Militära förarbevis
• Goda kunskaper i Microsoft Excel och övriga delar av Officepaketet
• Erfarenhet av att arbeta med sekretessklassificerad information Dina personliga egenskaper
Du är som person engagerad, ödmjuk och har lätt för att kommunicera. Du är flexibel och trivs bra med att arbeta i grupp och driva verksamhet framåt. Som instruktör krävs även pedagogiska kunskaper och förmågan att planera och genomföra övningar. Du har inga problem med att stundtals jobba självständigt och har lätt för att ta för dig nya uppgifter inom givna mandat. Du behöver prestigelöst samarbeta med andra men även ta eget ansvar i din roll.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Tester/intervju genomförs efter överenskommelse
Exempel på tester:
• Löpning
• Simning/Livräddning
• Arbetsprov med hund
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.) Övrig information
Anställningsform: CVAT tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningensakkompsjo-rekrytering@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator Claudia Kremer amf4-rekrytering@mil.se
Fackliga företrädare:
OF-Amf Öserg Niklas Bryngelsson, niklas.bryngelsson@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan (i pdf format) med tillhörande:
• CV , Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
Kopior av:
• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning
• Civila betyg
• Senaste militära tjänstgöringsomdömet
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring
Senast 2026-02-26
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
