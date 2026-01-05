1024 Personlig assistent, vikarier i Torshälla
2026-01-05
Tjänst gäller from 18/12.
Vi söker personliga assistenter till en 18-årig kille som bor i villa i Torshälla med sin familj och hund.
I dagsläget är passen förlagda eftermiddag/kväll och nätter (med jour-natt) samt helger.
Kunden lever ett aktivt liv och ser gärna sökanden som gillar gym, resor och har ett intresse för datorer.
Vi söker dig som är:
Trygg i dig själv, lyhörd, punktlig, flexibel, handlingskraftig och har ett genuint intresse för ditt arbete. Kunden uppskattar assistenter som är raka och tydliga i sin kommunikation, verbalt samt med kroppsspråk.
En god fysik/styrka hos assistenten är viktigt då det förekommer en del förflyttningar.
Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Humor, förståelse och eget initiativtagande är viktigt för kunden.
Erfarenhet av personlig assistans och omvårdnad är ett plus men personlig lämplighet kommer att väga tyngst.
Kunden ser helst manliga sökande.
Du ska vara rökfri.
Prata flytande svenska.
Individuell lönesättning. Månadslön alternativt timlön. Kollektivavtal finns.
Iustitia Assistans har tillstånd från Socialstyrelsen och driver en rättvis, öppen och ärlig assistans med fokus på att ge våra kunder möjlighet till delaktighet och självbestämmande. Iustitia Assistans ska ge kunden de verktyg kunden behöver för att själv styra sitt liv och sin assistans.
Iustitia Assistans har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Iustitia Assistans värnar sina kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: http://www.polisen.se/sv/Service/Registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9), oavsett vilken tjänst du sökt hos oss. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor, beställ därför ditt registerutdrag så snart som möjligt. I och med att du söker arbete hos Iustitia assistans ger du ditt medgivande för arbetsgivaren att även kontrollera dig i kronofogdens register. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobba@iass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1024 Vikarie". Arbetsgivare Iustitia Assistans AB
(org.nr 556894-8318), http://www.iass.se
644 31 TORSHÄLLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669272