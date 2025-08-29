10-årig flicka söker assistenter i Uppsala
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-08-29
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Om tjänsten Jag är en glad och varm 10-årig flicka som söker personliga assistenter. Jag bor med mina föräldrar, bröder och min katt i en anpassad villa i Uppsala. Jag tycker om att vara utomhus, gå ut på promenader, titta i butiker eller åka på andra roliga äventyr. Jag är inte gående och behöver hjälp med alla vardagens sysslor. Jag kommunicerar endast med hjälp av mimik, kroppsspråk, bildkartor och min ögondator. Som personlig assistent till mig, behöver du hjälpa mig med min personliga omvårdnad och mina dagliga aktiviteter. Som person behöver du vara trygg, lugn, empatisk och inkännande, samt ha ett genuint intresse av att hjälpa mig i min vardag då du är en superviktig person för mig. I och med de utmaningar jag har, behöver du ha en god förmåga att hantera oväntade, ibland akuta situationer utan att stressa upp dig.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som utöver ovan är lyhörd, engagerad i kunden och dennes behov samt är en stabil och ansvarstagande person.
Vi söker dig som är flexibel och har möjlighet att hoppa in vid kort varsel, samt vid sjukdom eller ledigheter. Vi söker också dig som stämmer in på följande:
har goda kunskaper i svenska
tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och/eller inom vård/omsorg
simkunnig
inte är allergisk mot pälsdjur
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att kommunicera med hjälpmedel, om inte så kommer du att utbildas av behörig personal
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
Den aktuella anställningsformen är en timanställning och kommer innebära arbete under dagtid, lovdagar samt övrig kvällstid och/eller nattetid vid behov.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
