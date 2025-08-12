10 Amanuenser till Cemus 18-25%
2025-08-12
Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med en unik bredd och ca 280 anställda.
Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: https://www.geo.uu.se/.
Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, har sedan starten 1992 bedrivit studentdriven utbildning inom det breda och tvärvetenskapliga miljö- och hållbarhetsområdet. Läs mer om vår utbildningsmodell och våra kurser på http://www.cemus.uu.se/.
Som amanuens är du student och arbetar deltid i kombination med dina studier.
Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar planering, administration, genomförande och efterrapportering av en universitetskurs. Ditt arbete utgår från kursplanen och genomförs tillsammans med en kollega och i nära samarbete med gästföreläsare, kursens arbetsgrupp (bestående av erfarna universitetslärare, forskare och professorer) samt kurssamordnare på CEMUS. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ha kontakt med gästföreläsare och studenter samt att planera kursens upplägg, litteratur, att förbereda och hålla seminarier, workshops samt kursadministration. I arbetet ingår att i en kreativ anda bygga vidare på erfarenheter från tidigare kursomgångar samt föra vidare de egna erfarenheterna till kommande amanuenser och kursassistenter.
Anställningarna avser arbete med någon av kurserna som är listade http://www.cemus.uu.se/openpositions/.
Vänligen uppge i din ansökan vilken eller vilka kurser du är intresserad av.
Kvalifikationskrav
För att anställas som amanuens är det ett krav att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
- God datorvana och goda språkkunskaper i engelska i tal och skrift. För kurser på svenska (i kurslistan märkta med *) är goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift nödvändigt.
- Dokumenterad förmåga att självständigt kunna driva och slutföra arbetsuppgifter inom givna tidsramar, även under tillfälliga arbetstoppar.
- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Studier inom hållbar utveckling. Erfarenhet av tvärvetenskaplig utbildning. Erfarenhet av att planera och leda workshops och seminarier. Dokumenterad erfarenhet och god förmåga av att samarbeta med personer från olika bakgrund.
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Ansökan ska innehålla ett CV. Vänligen uppge vilken eller vilka kurser du är intresserad av (se länk till listan i texten ovan). Till din ansökan ombeds du bifoga underlag som styrker antagning till utbildning på grund-/avancerad nivå.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12 till och med 2026-07-31. Omfattningen är 18-25% (beroende på kurs). Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Sara Andersson, studierektor. E-postadress: mailto:sara.andersson@cemus.uu.se
Ewa Livmar, kurssamordnare. E-postadress: mailto:ewa.livmar@cemus.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2025, UFV-PA 2025/2281.
