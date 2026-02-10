Yrkesstolt Bagare - heltidstjänst
Wiktor Ahlströms Konditori AB / Bagarjobb / Göteborg Visa alla bagarjobb i Göteborg
Ahlströms konditori grundades 1901 och har sedan dess varit ett begrepp i Göteborg. Till oss har många generationer göteborgare vallfärdat genom åren för att smaka färska bageri- och konditorivaror av högsta kvalité. Helt enkelt för att få det där lilla extra! Allt produceras för hand, av de bästa råvaror, på våningen ovanför konditoriet. Vi är stolta över vår hantverkstradition och är måna om att föra den vidare.
I rollen som bagare hos oss kommer du vara en del av vårt produktionsteam bestående av bagare, konditorer och kallskänkor. Därför är det viktigt att du är en god kollega och är mån om att bidra till en positiv arbetsmiljö. Som medarbetare hos oss förväntas du vara driven, kreativ, och strukturerad. Att producera bröd och bakverk av högsta kvalité är synonymt med vår verksamhet. Det är därför av stor vikt att du är noggrann och har ett öga för detaljer.
Som person är du positiv, ansvarstagande och en lagspelare. Du är inte rädd att ta i när det väl behövs och trivs att arbeta under högt tempo.
Är du vår nya kollega som vill ta dig an en ny utmaning vara med på resan att förädla och samtidigt utveckla ett klassiskt koncept?
Skicka ditt CV och personliga brev till jobb@ahlstromskonditori.se
Urval sker löpande och anställning kommer att tillsättas när vi hittar rätt kandidat. Tveka därför inte att maila in ditt CV och personliga brev så snart som möjligt. Så ansöker du
