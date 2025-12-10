Yrkeslärare Försäljning och Serviceprogrammet
Södra Lapplands Gymnasieförbund / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Vilhelmina Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Vilhelmina
2025-12-10
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Lapplands Gymnasieförbund i Vilhelmina
, Storuman
eller i hela Sverige
Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Undervisningsgrupperna är små
Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder.
Våra kommuner ligger vackert belägna i södra Lappland och består av skog, sjöar och fjäll. Det är en del av Sverige där avstånden är långa och invånarantalet är litet. Här lever vi utan trafikstress, långa köer och trängsel. Närheten till naturen är självklar och vi har vita vintrar med mycket snö. Publiceringsdatum2025-12-10Beskrivning
Malgomajskolan i Vilhelmina söker en yrkeslärare Försäljning och Serviceprogrammet.
Att vara lärare för Försäljnings- och serviceprogrammet innebär att du har en viktig roll i att utbilda och förbereda studenter för en framtid inom försäljning och servicebranschen. Vi behöver nu utöka vårt lärarlag inom programmet. Dina arbetsuppgifter
Att vara lärare på Försäljning och service innebär bland annat:
Undervisa om grundläggande försäljnings principer, marknadsföring, varumärkesbyggande och kundrelationer.
Få kontakt med företag och organisationer för samarbete och möjliggöra arbetsplatsförlagt lärande. Skapa nätverk med företag och yrkesverksamma inom försäljning och service
Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom försäljning och service.
Integrera aktuella händelser och exempel från branschen i undervisningen.
Samarbeta med andra lärare och branschexperter för att förbättra undervisningskvaliteten.
Att vara engagerad och inspirerande lärare är nyckeln till att hjälpa studenter att utveckla de färdigheter och kunskaper de behöver för att lyckas inom försäljning och servicebranschen.Kvalifikationer
Meriterande om du har en yrkeslärarutbildning, annan pedagogisk utbildning eller erfarenhet av undervisning.
Kunskap inom ämnena som finns på programmet.
Engagerad och lyhörd både mot elever och kollegor.
Starkt intresse för att skapa en positiv och stödjande lärandemiljö.
Duktig på att kommunicera och se möjligheter.Anställningsvillkor
Ansök senast 31/12
Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/33". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Lapplands Gymnasieförbund
(org.nr 222000-3293) Arbetsplats
Södra Lapplands Gymnasieförbund Kontakt
Carola Bergh 0940-14000 Jobbnummer
9637354