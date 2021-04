Yrkeslärare el - och energiprogrammet - Praktiska Sverige AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Trollhättan

Praktiska Sverige AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Trollhättan2021-04-12Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola. Sedan dess har vi vuxit och idag har vi 33 skolor runt om i Sverige. Hos oss går elever som vill börja jobba. Vårt samarbete med de olika branscherna gör att vi håller koll på vad marknaden behöver för arbetskraft - och utbildar därefter.Läs mer om oss på www.praktiska.se. Välkommen till gemenskapen!Om Praktiska GymnasietPraktiska gymnasiet är skolan mitt i arbetslivet och vi är störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Vi vet att bra yrkesutbildning gör att ungdomar får jobb direkt efter gymnasiet och därmed får en chans att etablera sig som unga vuxna i samhället. En yrkesutbildning öppnar möjligheter för att skapa sitt eget liv och det gör att samhället utvecklas som helhet. Vi vill vara med och skapa samhällsnytta på detta sätt, för ungdomar som har siktet inställt på ett visst yrke, men även för ungdomar som inte ännu har sin plan klar för sig. Vi tror nämligen att alla behövs och kan bidra på arbetsmarknaden.Praktiska Gymnasiet TrollhättanPraktiska Gymnasiet i Trollhättan har ca 170 elever och vi ligger på Swedenborgs center i centrala Trollhättan i helt nyrenoverade lokaler. Vi har idag 7 olika yrkesprogram och till hösten 2021 startar vi också El - och energiprogrammet.Ditt uppdragTjänsten är på 50% med chans till mer nästa läsår och med start enligt överenskommelse. Du kommer att undervisa och handleda våra elever inom el - och energiprogrammet och eftersom vi startar upp programmet ht-21 ska du vara med och bygga och utveckla programmet. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att, med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor, utveckla såväl programmet som yrkesämnet. Utöver yrkesämnesspecifika - har du, liksom övriga lärare på skolan, uppgifter som bl.a. mentor, göra APL-besök. Tillsammans coachar du och dina kollegor eleverna både socialt och kunskapsmässigt genom deras tre år på Praktiska Gymnasiet. Vi kommunicerar huvudsakligen genom Schoolsoft och vi arbetar i Google-miljö genom delning av digitala dokument, kalendrar och planeringar. Det är lika med såväl eleverna som med kollegor.2021-04-12I första hand söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare alternativt har stor kompetens och erfarenhet inom ditt yrke inom el. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov. Våra elever längtar ut i arbetslivet och din största uppgift är att leda eleverna dit! Utöver din yrkeskompetens ser vi att du har ett brett kontaktnät med din bransch. Då utbildningen sker i samverkan med det lokala näringslivet är god lokalkännedom och god branschkunskap meriterande. Körkort är ett krav för arbetet då du regelbundet gör APL-besök hos dina elever.Vi erbjuderVi jobbar som ett sammansvetsat team och säkerställer att du inledningsvis får rätta förutsättningar att utvecklas in i yrkeslärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 9/5 2021. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Linda Eriksson Lind på 070 - 424 72 87 eller via mail linda.erikssonlind@praktiska.se . Varmt välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Om AcadeMediaPraktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Praktiska Sverige AB5685022