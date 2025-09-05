Yrkesarbetare driftområde Järna
Är du en strukturerad person som får energi av ordning och reda?
Trivs du med att ha koll på detaljer, arbeta med varierande uppgifter och stötta kollegor?
Då kan det här vara rätt roll för dig! Anslut till ett litet, ambitiöst och familjärt team som med stark entreprenörsanda gör infrastruktur lite roligare och affären ännu smartare!
Yrkesarbetare på Presis Vägdrift
Som yrkesarbetare erbjuds du ett varierat arbete där arbetssysslorna spänner brett inom drift och underhåll. För att nämna några vanligt förekommande sysslor:
• Skyltarbeten
• Skötsel av grönområden som slyröjning
• Säkra framkomligheten på vägen
• Mindre anläggningsarbeten som trumbyte
Rollen innefattar beredskapstjänst både vinter och sommartid.
Utöver ditt uppdrag som yrkesarbetare är du även en viktig del i vår fortsatta tillväxtresa, det är nu vi lägger grunden för bolaget på resan in i framtiden. Välkommen till ett fint bolag med starka ägare, erfarna kollegor och tydliga mål.
Vi söker dig med
• Erfarenhet från drift- och underhåll av vägar alternativt anläggning
• C körkort är ett krav
• Vana att arbeta med digitala hjälpmedel
Viktiga personliga egenskaper
• Flexibel och lösningsorienterad
• Ansvarstagande och noggrann
• Du trivs att arbeta självständigt likväl som i grupp
Vi lever i en föränderlig värld och den här arbetsplatsen är inget undantag så det är viktigt att du har en stark moralisk kompass och en tydlig strävan i att nå våra gemensamt uppsatta mål. Det inkluderar en nöjd kund, nöjda medarbetare och självfallet säkra arbetsplatser.
Välkommen till ett schysst bolag
Presis Vägdrift AB är sprunget ur våra norska ägare Presis Infra AS. I Norge är Presis en ledande aktör inom drift och underhåll och har över tid drivit verksamheten med stor framgång. Sedan ett par år tillbaka är svenska investmentbolaget Ratos huvudsakliga ägare av Presis Infra AS, vilket borgar för långsiktighet och kontinuerlig utveckling av både företag och individ. Vi står alltså väl rustade att ta oss an våra högt ställda mål för verksamheten i Sverige.
Ansökan och information
Anställningen är tillsvidare och placeringsort är Södertälje, start så snart som möjligt eller efter överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning. Som grädde på moset tillkommer härliga kollegor, alla med samma strävan att vi gör det här tillsammans och att vi ska ha väldigt roligt på vägen!
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan.
Senast den 30 september vill vi dock ha in din ansökan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Mathias Lindahl, tfn +4670-261 19 20.
