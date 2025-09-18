Xamera söker nya talanger!
Xamera AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xamera AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungsbacka
, Borås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Vilka är Xamera? Vi är ett rekryteringsbolag som hjälper juniora ingenjörer hitta rätt jobb från början. Vi har stenkoll på arbetsmarknaden och hjälper dig välja ett arbete som passar din kompetens, potential och personlighet. Detta för att du inte ska behöva slösa bort din tid på krångliga anställningsprocesser.
Vad vi erbjuder: Via oss blir du en del av ett nätverk samt får extra utbildning och coachning under din första tid på din nya arbetsplats. Via vårt program Xamera Talent får du dessutom den perfekta balansen mellan trygghet och utmaningar. Vi ger dig möjlighet att vara ny på jobbet samtidigt som den personliga och professionella utvecklingskurvan går stadigt uppåt. Talangprogrammet ger verktygen och resurserna för att låsa upp din fulla potential och förmåga med soft skills i fokus.
Vi gör juniora medarbetare seniora lite snabbare!
Vi söker dig som: Är högskole- eller civilingenjör inom exempelvis datateknik, maskinteknik, teknisk fysik och elektroteknik och ska ta din examen till sommaren. Praktisk information: Tjänsten tillsätts löpande och är på heltid med fast, marknadsmässig lön och startdatum enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://xamera.se/ Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9514846