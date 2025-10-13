wok/thai, suchi kock
2025-10-13
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cassebe AB i Södertälje
Vi letar efter en kock som kan woka god thaimat. Det är ett plus om du också kan göra sushi, men det är inte ett krav - det viktigaste är att du kan laga thaimat och gillar att jobba med mat.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Laga thaimat (wok och andra rätter)
Förbereda råvaror
Hålla rent i köket
Hjälpa till med vanliga uppgifter i kök och restaurang
Vi vill att du är:
Noggrann och ordningsam
Lyhörd och flexibel
Van att jobba i högt tempo
Intresserad av mat och service
Om jobbet:
Anställning: Tills vidare
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Heltid, enligt schema
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
mejla till info@restaruangmoraberg.se
eller ring Casssi på 070 3323938
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
070 3323938 mejl
E-post: info@restaurangmoraberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "wok". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cassebe AB
(org.nr 556866-1184)
Morabergs v 12 (visa karta
)
152 42 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9554235