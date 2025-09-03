wok/thai, suchi kock

Cassebe AB / Kockjobb / Södertälje
2025-09-03


Visa alla kockjobb i Södertälje, Salem, Ekerö, Nykvarn, Botkyrka eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cassebe AB i Södertälje

Vi letar efter en kock som kan woka god thaimat. Det är ett plus om du också kan göra sushi, men det är inte ett krav - det viktigaste är att du kan laga thaimat och gillar att jobba med mat.

Publiceringsdatum
2025-09-03

Dina arbetsuppgifter
Laga thaimat (wok och andra rätter)

Förbereda råvaror

Hålla rent i köket

Hjälpa till med vanliga uppgifter i kök och restaurang

Vi vill att du är:
Noggrann och ordningsam

Lyhörd och flexibel

Van att jobba i högt tempo

Intresserad av mat och service

Om jobbet:
Anställning: Tills vidare

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstid: Heltid, enligt schema

Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
mejla till info@restaruangmoraberg.se
eller ring Casssi på 070 3323938
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: cassebe@live.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cassebe AB (org.nr 556866-1184)
Morabergs v 12 (visa karta)
152 42  SÖDERTÄLJE

Jobbnummer
9491043

Prenumerera på jobb från Cassebe AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cassebe AB: