Windows servertekniker med fokus på drift och säkerhet
2026-01-13
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Enheten för Digitalisering, IT och medicinsk teknik består av ca. 160 medarbetare som tillsammans med verksamheterna ska driva digitalisering och informationsdriven utveckling och tillhandahålla en trygg, stabil och effektiv IT- och medicinskteknisk drift. Avdelningen för Förutsättningsteknik ansvarar för regionens digitala infrastruktur, det vill säga den tekniska grund som andra system och lösningar bygger vidare på. Avdelningen arbetar för att möjliggöra stabil och säker drift, men också för att utveckla teknisk grund, informationshantering och arkitektur för framtiden.
Till avdelningen Förutsättningsteknik söker vi nu en erfaren Windows servertekniker som vill arbeta med drift, förvaltning och vidareutveckling av vår servermiljö. Rollen passar dig som brinner för stabilitet, säkerhet och ordning i en Windowsbaserad driftmiljö.
Windows servertekniker med fokus på drift och säkerhet

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att:
Installera, konfigurera och drifta Windowsservrar i vår produktionsmiljö
Säkerställa att servrar är korrekt härdade (security hardening), uppdaterade och följer organisationens säkerhetskrav
Arbeta aktivt med patchning och uppdateringshantering via WSUS samt se över hur vi kommer arbeta med framtidens patchning och uppdateringshantering från Microsoft
Automatisera återkommande arbetsuppgifter och förbättra rutiner med hjälp av bland annat PowerShell
Övervaka serverhälsa, felsöka incidenter och arbeta proaktivt för att förebygga driftstörningar
Ta fram, dokumentera och förbättra rutiner för backup, återställning, logghantering och åtkomstkontroll tillsammans med kollegor
Samarbeta med andra IT-specialister för att säkerställa en stabil, säker och väloptimerad driftmiljö
Som servertekniker hos oss arbetar du strukturerat och långsiktigt med att:
Härda och förstärka servrar utifrån best practice (tjänster, portar, roller, rättigheter, nätverkssegmentering)
Säkerställa korrekt konfiguration av roller som är relevanta för respektive behov.
Implementera loggning, monitorering och larm för tidig upptäckt av avvikelser mot Regionens befintliga logghanteringssystem.
Arbeta enligt principer för minst privilegium, rollbaserad åtkomst och säker autentisering
Utföra regelbundna kontroller av backup, restore-tester och driftsäkerhet tillsammans med övriga kollegor
Du ser till att Windows-servermiljön är robust, säker och redo för framtida behov. I din roll kommer du även att fungera som ett stöd till andra IT-specialister och roller inom enheten. Det kan handla om utvärdering, konfiguration och felavhjälpning till att utbilda och beställa lösningar. Du kommer att ha kontakter internt och externt vilket ställer höga krav på att du har ett professionellt och ansvarsfullt förhållningssätt mot kunder och kollegor. Andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av arbete med Windows Server-drift
God förståelse för serverhärdning, säkerhetsprinciper och driftsäkerhet
Erfarenhet av WSUS för uppdateringshantering
Goda kunskaper i PowerShell för automation och felsökning
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Vi ser gärna att du även har erfarenhet av:
Active Directory och GPO-administration
IT-säkerhet och incidenthantering
Klusterlösningar i Windows Server
Backup- och återställningslösningar
Större driftmiljöer med höga krav på säkerhet och stabilitetSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Region Dalarna
Region Dalarna

Kontakt
Sekreterare IT
Kari Hyvönen 023-490278 Jobbnummer
9682227