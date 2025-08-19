VVS-montör Södertälje
2025-08-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Ekerö
, Huddinge
, Järfälla
, Stockholm
Är du en erfaren VVS-montör som gillar varierande arbetsdagar och tekniska utmaningar i en framtidssäker bransch - där din insats verkligen gör skillnad? Då vill vi ha med dig i vårt team!
Caverion har ett samarbetsavtal med det globala, innovationsdrivna läkemedelsföretaget AstraZeneca för drift och underhåll i Södertälje. AstraZenecas anläggningar är unika och utmärker sig genom användningen av avancerad teknik och system. Om du uppskattar teknik, trivs med att lösa komplexa problem och vill utvecklas tillsammans med oss, då är detta jobbet för dig.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som VVS-montör arbetar du med både planerat och akutunderhåll samt i projekt och service.
Det innebär t.ex.:
• Utifrån givna ritningar, beskrivningar och anvisningar installera, reparera samt underhålla olika typer av VVS-system inom fastighet och läkemedelsindustri.
• Hålla en god och fortlöpande kommunikation med övriga installatörer och uppdragsgivare.
• Beställa kompletterande material från utsedda leverantörer.
• Merförsäljning genom att se möjligheter och komma med förslag till förbättringsåtgärder
Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag med beredskap enligt schema utanför ordinarie arbetstid.Bakgrund
• Branschcertifikat VVS.
• Några års erfarenhet av arbete som VVS-montör.
• B-körkort.
• Det är meriterande med svetskunskaper.
Utöver ett intresse för fastighetsdrift och industritekniska processer, vill vi att du trivs med att arbeta i team och också har förmåga att planera din tid och agera självständigt. Du gillar ordning och reda, teknik, service och god kommunikation.
Vi erbjuder
• En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar.
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet.
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal.
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet.
• Attraktiv förmånsportal.
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria Olsson tel. 070- 237 14 13 alt. mail maria.olsson@caverion.com
Skicka gärna in din ansökan redan idag då vi tillsätter tjänsten löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan!
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi levererar det vi lovar Vi gör det tillsammans Vi utforskar och förbättrar
Kort om Assemblin Caverion Group
Vi formas av våra omgivningar. Genom att göra dem smarta och hållbara, ser vi på Caverion till att företag och omvärld lyckas och att människor mår bra. Vi guidar våra kunder genom hela den tekniska livscykeln - från design och konstruktion och rådgivande tjänster, till installation av fastighetstekniska bastjänster och smarta, digitala lösningar, tekniskt och industriellt underhåll samt Facility Management - för byggnader, infrastruktur, industrier och industriprocesser. Våra beställare stöttas av över 15 000 kunniga medarbetare från nio länder i norra och centrala Europa. Vår omsättning uppgick 2023 till EUR 2.5 miljarder. Varaktighet, arbetstid, etc.
fast Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9464606