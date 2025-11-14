VVS-montör med 34 års
2025-11-14
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
Hej!
Vi på AZ-VVS Rörservice AB söker två nya medarbetare - en inom montering och en kyltekniker. Vi är ett relativt nystartat aktiebolag, men med många års erfarenhet från arbete som enskild firma.
Just nu söker vi en VVS-montör med 3-4 års erfarenhet för arbete i Burlövsområdet. Vi utför installationer i nybyggda fristående villor och radhusområden.
Som VVS-montör hos oss kommer du att arbeta självständigt med dragningar av värme, vatten och avlopp i nyproducerade villor. Vi installerar även värmepumpar. En av fördelarna med att vara en del av en större koncern är möjligheten att dra nytta av gemensamma resurser och samarbeta med ett brett nätverk av kollegor.
Du kommer att ha ett varierande arbete med stort ansvar och frihet att lösa uppgifterna på ett effektivt sätt. Hos oss värdesätts både självständighet och teamwork, samtidigt som du får stöd av erfarna kollegor vid behov. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och arbeta med den senaste tekniken inom VVS-branschen.
Certifierad VVS-montör
B-körkort
Förmåga att arbeta självständigt och i team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
E-post: az-vvs2024@outlook.com Arbetsgivarens referens
