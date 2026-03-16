VR Sverige söker BI Specialist / Data Engineer
VR Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VR Sverige AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Tyresö
, Ekerö
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med data och analys som bidrar till ett mer klimatsmart samhälle? VR växer kraftigt genom flera nya affärer och vi behöver därför utöka teamet. På VR Sverige söker vi nu en BI Specialist / Data Engineer, som vill arbeta med hela BI-kedjan och göra verklig skillnad i en samhällsviktig verksamhet.
Om VR Sverige
VR Sverige är en av de största aktörerna inom upphandlad tåg- och busstrafik i Sverige. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en ledande nordisk kollektivtrafikoperatör.
Våra värderingar - Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling - genomsyrar hur vi samarbetar och fattar beslut, varje dag.
Om rollen
Du får en central roll i hur VR Sverige använder data för att förbättra effektivitet, punktlighet och andra affärsbeslut. Vår BI-plattform är väletablerad och används brett i organisationen, vilket gör att ditt arbete snabbt får genomslag.
Rollen innebär stor frihet, men också ett tydligt ansvar för kvalitet och helhet. I teamet värdesätter vi glädje och personlig utveckling, vilket återspeglas i vårt arbetssätt och vardag. Vi har nära samarbete inom BI-teamet för att tillsammans lösa våra uppgifter och utmaningar samt en stor frihet i hur vi gör det.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ha nära dialog och samarbete med verksamheten kring behov, krav och möjligheter
• Utveckla och vidareutveckla dataflöden i vårt data warehouse (idag med TimeXtender/SQL Server)
• Skapa verksamhetsnära och användarvänliga BI-lösningar, främst i Power BI
• Bidra till drift, förvaltning och vidareutveckling av vår BI-miljö tillsammans med teamet
Dina egenskaper
Vi tror att du är en person som både tycker om teknik och om att samarbeta med andra samtidigt som du är självständig. Du är nyfiken, lösningsorienterad och van att ta ansvar för dina leveranser. Du ser helheten, men har också öga för detaljer.
Att sätta sig in i nya problem triggar dig och att sedan hitta en bra lösning och att genomföra denna får dig att må bra. Din vilja och förmåga att lära nytt är lika viktig som tidigare kunskaper och erfarenheter.
Vi ser att du bör ha
• Flerårig erfarenhet av att arbeta med BI end-to-end och känner dig trygg i hela processen
• Erfarenhet av drift och förvaltning av större BI-miljöer
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT, data eller teknik
• Uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta långsiktigt med data som spelar roll, i en stabil organisation där BI är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. Du får stort förtroende, möjlighet att påverka både lösningar och arbetssätt samt utvecklas i takt med att vår data- och analysförmåga mognar. En förändringsvillig miljö där du blir en del av ett engagerat team med kunniga kollegor och en förändringsvillig kultur. Möjligheter finns att forma rollen utifrån dina önskemål, så att du kan fortsätta utvecklas både tekniskt och professionellt.
Du har din arbetsplats på vårt huvudkontor i Stockholm, beläget på Sicklastråket 4 i Nacka, men med möjlighet att delvis arbeta på distans.
Vill du bli en del av VR?
Låter detta som nästa steg för dig? Skicka in ditt CV och besvara frågorna i ansökningsprocessen. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering tillämpar vi personlighets- och färdighetstester.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringen är du välkommen att kontakta ansvarig chef: Håkan von Matérn - hakan.matern@vrsverige.com
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437) Jobbnummer
9800904