VMware Engineer
2025-09-11
Vi söker en erfaren och strukturerad VMware Engineer till en tekniktung miljö med höga säkerhetskrav. Uppdraget omfattar en omfattande migrering från en extern till en intern VMware-miljö, där fokus ligger på stabilitet, kvalitet och effektiv implementering utifrån en definierad grunddesign.
Kunden är en samhällskritisk aktör inom betalningsinfrastruktur, vilket ställer höga krav på säkerhet, samarbetsförmåga och noggrannhet.
Arbetsuppgifter Migrera från extern till intern VMware-miljö enligt fastställda metoder.
Följa och förbättra migreringsrunbooks och körscheman.
Utföra arbetsmoment utanför kontorstid vid behov (inom servicefönster).
Hantera incidenter och säkerställa att lösningar följer IT-arkitektur och säkerhetsriktlinjer.
Dokumentera förändringar och bidra till processutveckling.
Kravprofil Mycket god kunskap inom VMware Cloud Foundation (vSphere, vSAN, NSX, Avi Load Balancer).
Grundläggande kunskaper inom nätverk, Active Directory, DNS, Windows och Linux.
Strukturerat arbetssätt och vana att dokumentera.
Erfarenhet av incidenthantering och arbete enligt säkerhetsstandarder.
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift.
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens.
Meriterande Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad miljö.
Tidigare erfarenhet av större VMware-migreringar.
Erfarenhet av att utveckla och förbättra migreringsmetodiker och dokumentation.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och tar initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du har ett analytiskt och lösningsorienterat förhållningssätt, är kvalitetsmedveten och har ett starkt säkerhetstänk som genomsyrar ditt arbete.
Start: Omgående start med hänsyn 1 månads uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Ersättning
