Virtuell assistent / Administrativ assistent (på distans)

Modern Star Transport AB / Administratörsjobb / Botkyrka
2025-11-12


Vi söker en strukturerad och serviceinriktad virtuell assistent som kan arbeta på distans och stödja vårt lilla taxiföretag med administration, kundservice och digital marknadsföring. Rollen innebär ett varierat arbete med fokus på att underlätta vardagen för chauffören och utveckla företagets synlighet online.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
1. Onlinebokning & Kundkommunikation
Besvara meddelanden och samtal från kunder (WhatsApp, Messenger eller e-post).
Bekräfta och schemalägga resor, särskilt flygplatstransfer och långresor.
Uppdatera chauffören om kommande bokningar.
Använda Google Kalender eller ett enkelt bokningssystem för taxi.


2. Digital marknadsföring & Sociala medier
Hantera företagets Google Business Profile, Facebook-sida och Instagram.
Skapa inlägg om tjänster, öppettider och kampanjer.
Samla in och besvara kundrecensioner.


3. Administrativ & Ekonomiskt stöd
Föra register över dagliga körningar, inkomster och drivmedelskostnader.
Mata in data i Google Sheets eller Excel.
Förbereda digitala kvitton och organisera dokument inför bokföring och deklaration.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: modernstartransport.ab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administrativ assistent".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Modern Star Transport AB (org.nr 559546-3356)

Jobbnummer
9602204

