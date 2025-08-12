Virkesredovisningschef
Södra Skogsägarna ekonomisk fören / Skogsbrukarjobb / Växjö Visa alla skogsbrukarjobb i Växjö
2025-08-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna ekonomisk fören i Växjö
, Alvesta
, Hylte
, Tingsryd
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Om tjänsten
Det är i skogen allt börjar - och hela tiden börjar om. Södra Skog arbetar med att köpa in den förnybara skogsråvaran från våra över 50 000 medlemmar och leverera den till Södras olika industrier. Vi arbetar nära medlemmarna i deras skogsbruk, vi delar deras utmaningar och vi hjälper dem att skapa både ökad klimatnytta och högre lönsamhet. I vårt arbete ingår även utvecklandet av digitala stöd och nya skogliga tjänster.
Det här får du jobba med på SödraVi söker nu en engagerad och trygg ledare till vår avdelning för virkesredovisning - en nyckelroll där du tillsammans med ditt team bidrar till en säker och trygg virkesaffär för Södras medlemmar. Det här är en roll för dig som brinner för både verksamhetsutveckling och ledarskap - och som ser styrkan i att bygga ett sammansvetsat team.
I rollen har du ett övergripande ansvar över processen för virkesredovisning inom hela Södra Skog. Du arbetar bland annat med prislistehantering och är en viktig kontaktpunkt för våra olika intressenter. Du säkerställer att beslut, rutiner och arbetssätt implementeras och efterlevs - samtidigt som du driver ett kontinuerligt förbättringsarbete i takt med att nya verksamhetssystem införs.
I rollen är du med och formar en effektiv organisation med hög servicenivå inom virkesredovisning. Genom strategisk resursplanering, utveckling och kostnadseffektivisering ser du till att vi når våra mål - och skapar värde för hela verksamheten.
Men kanske viktigast av allt: du är en ledare som inspirerar. Du har personalansvar för en arbetsgrupp på ca 15 medarbetare, och du bygger ett team där samarbete, engagemang och utveckling står i centrum. Du tror på människan, och du vet att framgång skapas tillsammans.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med placering i Växjö.
Vem söker vi?För att du ska lyckas och trivas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet av en ledande befattning, gärna inom service eller administration. Du har också erfarenhet av att leda och utveckla personal i förändring, och trivs i en roll där du får vara både stödjande och utmanande. Som ledare är du kommunikativ och coachande, med ett starkt driv att utveckla både verksamheten och människorna i den.
Rollen som chef för virkesredovisning innebär ett nära samarbete med både interna och externa parter, vilket ställer höga krav på din förmåga att bygga goda relationer och kommunicera tydligt och effektivt.
Du är en strukturerad person med ett affärsmässigt förhållningssätt och trygghet i beslutsfattande. Du har förmågan att analysera omvärldens krav och omsätta dem i praktiska arbetssätt och rutiner som stärker verksamheten.
Vi ser även att du har:
• Relevant högskoleutbildning eller annan jämförbar yrkesmässig erfarenhet - Goda kunskaper i både svenska och engelska - B-körkort
Har du erfarenhet från en liknande roll, projektledning eller digitalisering ser vi det som meriterande.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?Har du frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta Södras HR-avdelning på 0470-89500. Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Kim på kim.gunnarsson@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till
Teddy Hedlund, Unionen, på teddy.hedlund@sodra.com
Fredrik Dacke, Saco, på fredrik.dacke@sodra.com
Robert Andersson, Ledarna, på robert.andersson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 29 augusti.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälleSödra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk fören
, https://www.sodra.com/ Arbetsplats
Södra Kontakt
Kajsa Åberg kajsa.aberg@sodra.com Jobbnummer
9454421