Vill du bli min assistent?
2025-08-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Preventia Assistans är ett företag i snabb tillväxt och med många spännande utmaningar framför oss. Hos Preventia Assistans får du ennära och lättillgänglig kontakt med din närmaste chef och en trygg arbetsmiljö. Vi har kollektivavtal och tillstånd att bedriva assistans från Inspektionen från vård och omsorg.
Jag är en medelålders kvinna, boendes centralt i Uppsala.
Just nu söker jag efter fler personer som kan arbeta främst dagar och kvällar, som min assistent.
Den person som jag söker ska helst vara en kvinna i ålder 30-50 år med en bra fysik, goda matlagningskunskaper och en stor portion humor. Hon ska vara trygg i sig själv och ha en lugn personlighet. Erfarenhet av personlig assistans sedan tidigare är ett krav. Viktigt att kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift på svenska.
Mina intressen är att resa, mat, hästsport, natur och min familj.
Jag bor själv och har assistans dygnets alla timmar. Vissa dagar har jag dubbel assistans på dagtid.
Om du tycker att det låter som något för dig så skicka ditt cv samt ett personligt brev där du berättar om dig själv.
Jag ser fram emot att träffa dig!
Välkommen med din ansökan.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
För anställning hos Preventia Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
