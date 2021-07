Vill du bli en del av vårt team på The Fishery? - The Swedish Fishery AB - Optikerjobb i Stockholm

The Swedish Fishery AB / Optikerjobb / Stockholm2021-07-06Hello! Vi letar efter en ny positiv medarbetare till vårt team; en lagspelare som stortrivs med hög puls och det adrenalinpåslag en fullsatt restaurang ger. Har du jobbat 1-2 år som kock är det ett plus, men har du bara rätt attityd kan vi lära dig allt som behövs. The Fishery är en "fast casual" restaurang med fokus på fräscha, vällagade fiskrätter och sallader.Så är ditt glas halvfullt eller halvtomt?2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-04The Swedish Fishery ABBrunkebergstorg 1411151 Stockholm5848364