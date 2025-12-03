Vikarierande Verksamhetscontroller till Controllerenheten
Region Värmland / Controllerjobb / Karlstad Visa alla controllerjobb i Karlstad
2025-12-03
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Planering och ekonomi
Är du analytiskt och trivs med att jobba med ett coachande förhållningssätt? Nu har du chansen att bli vår nya Verksamhetscontroller.
Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga lag av controllers. Hos oss finns stora möjligheter att såväl utvecklas som att göra karriär!
Din arbetsplats
Hos oss på Planering- och ekonomiavdelningen finns controllerkompetensen samlad i Controllerenheten. Enheten består av 27 Controllers som tillsammans hjälper och stöttar Region Värmland i dess olika kärnuppdrag. Nu söker vi ett vikariat som Verksamhetscontroller med inriktningen att stötta hälso- och sjukvårdens ekonomi. Vårt uppdrag är att vara en specialistkompetens som på ett pedagogiskt sätt implementerar ekonomisk strategi- och analysarbete så att cheferna har ett naturligt ekonomiskt tänkande kopplat till verksamheterna.Publiceringsdatum2025-12-03Arbetsuppgifter
Som Verksamhetscontroller arbetar du främst självständigt men även nära dina kollegor. Du kommer i huvudsak att arbeta med budget, prognos, uppföljning, bokslut, investeringar, kalkyler och prisberäkningar. Vidare kommer du att värdera analyser i vården, service och inom interna och externa projekt i verksamheterna.
I rollen är du adjungerad i ledningsgrupp i något eller några verksamhetsområden. Genom att rekommendera och delta i beslut har du en indirekt påverkan på mål och beslut inom verksamhetsområdet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi eller annan inriktning som vi bedömer likvärdig. Du är trygg i att leda ledare utan att själv vara chef. Som person är du driven, förändringsbenägen och nyfiken. Du är kommunikativt stark och kan situationsanpassa både presentationsteknik och pedagogik efter målgrupp.
Du har erfarenhet av ekonomiskt strategi- och analysarbete, gärna inom en större organisation. Du är van vid att arbeta med budget, prognos, uppföljning och rapportering och att skriva ekonomiska rapporter.
Det är en självklarhet för dig att arbeta i styrnings-, rapporterings- och ekonomisystem. Du har goda kunskaper i Office 365 och mycket goda kunskaper i Excel. I rollen ingår att, på ett lättbegripligt sätt, skriva rapporter och göra presentationer av ekonomisk information för verksamheterna.
I rollen behöver du vara analytisk och ha ett coachande förhållningssätt. Du ska även ha god förmåga att dra slutsatser samt skapa dig en överblick i ett komplext arbete med mycket informationsinhämtning.
Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så vi ser fram emot din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Planering och ekonomi, Controllerenheten Kontakt
Nicklas Johansson 010-8316387 Jobbnummer
9625979