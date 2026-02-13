Vikarierande verksamhetschef
Allegio Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-02-13
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allegio Omsorg AB i Borås
, Falköping
, Jönköping
, Skövde
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi på Allegio vill göra skillnad. Våra ledord är glädje, ordning, driv och ansvar. Vår vision är att varje dag erbjuda "Det GODA Mötet!"
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Allegio söker nu en vikarierande verksamhetschef till Allegio Borås då vår nuvarande verksamhetschef i Borås ska vara ledig fram till hösten 2027!
För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att hjälpa andra människor. Hos oss finns en familjär stämning med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar.
Vi har kollektivavtal med schyssta villkor som pensioner, försäkringar, friskvård och flextid.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär ansvar för god kvalité, nöjda medarbetare och en klok drift. Du skapar och upprätthåller goda relationer. Det övergripande målet är att vi alltid skapar "Det GODA mötet" med alla vi möter och med individens behov i centrum. Utifrån detta säkerställa att verksamheten är rätt bemannad med rätt kompetens samt följer upp verksamhetens kvalitet-, resultat och måluppfyllelse. Till din hjälp har du Planeringsledare.
Som chef kommer du att ingå i en nära samverkan med andra chefer i Region syd och rapporterar till Regionchef.
Som person är du trygg i din roll som ledare, du leder och motiverar andra för att effektivt nå gemensamma mål. Du skapar engagemang och delaktighet i verksamheten och du tillför entusiasm och energi till arbetsplatsen.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar själv ditt arbetssätt för att driva dina processer framåt. Du prioriterar på ett effektivt sätt för att hålla tidsramar och dina prioriteringar styrs av ett mål- och resultattänk. Du är noggrann, lyhörd och lägger stor vikt vid att verksamheten lever upp till resultat-kvalitetsmål. Du gillar att tävla!Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning på heltid under de senaste åren inom omsorg om äldre eller personer med funktionsvariationer samt har utbildning som Socionom, Sjuksköterska eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: rebecca.olofsson@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan vik. verksamhetschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Borås Kontakt
Regionchef
Rebecca Olofsson rebecca.olofsson@allegio.se 0762151473 Jobbnummer
9740204