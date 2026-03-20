vikarierande undersköterska
VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen - Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar - ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi erfaren undersköterska till Drejskivan, vårt äldreboende i centrala Flen.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Som undersköterska kommer du att utföra omvårdnadsinsatser som är anpassade till varje brukares individuella behov. Det kan handla om personlig omvårdnad, kost och fysisk aktivitet, med målet att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. Du kommer att arbeta personcentrerat för att ge våra brukare trygghet, självständighet och gemenskap.
Du kommer också att samverka nära med brukare och anhöriga för att upprätta och uppdatera genomförandeplaner. Arbetstider är dag, kväll och helg.
Du kommer att vara en viktig del i att utveckla och förbättra vårt arbete, och vi ser fram emot att ha dig i vårt team!
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har en fullföljd undersköterskeutbildning och innehar bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Har erfarenhet som undersköterska inom särskilt boende för äldre.
Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift, då arbetet innebär mycket dokumentation och kontakt med både boende, anhöriga och kollegor.
Du har de formella förutsättningar som krävs för att kunna ta emot medicinska delegationer(exempelvis läkemedel och insulin)från legitimerad personal.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Det är meriterande om du har flera års erfarenhet av arbete inom äldrevård.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är samarbetsvillig, kommunikativ och strukturerad, med förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Du bör också vara en problemlösare som kan engagera dig i ditt arbete och vara flexibel i en dynamisk miljö. Du kommer att arbeta i en miljö där samarbete, kreativitet och ett starkt engagemang för att uppnå målen är avgörande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat semesterväxling, friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd - och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
Tillträde: 260406
Lön: Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 260402
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-116554".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Flens kommun
