Vikarierande producent till Helsingborgs stadsteater
2026-01-16
Vi söker nu en vikarierande kollega till teaterns produktionsavdelning.
Här arbetar inspicient, sufflör, producenter och produktionschef. Tillsammans producerar vi teaterns produktioner och projekt, arbetsleder repetitioner och föreställningar, tillhandahåller sufflitjänster och utvecklar teaterns produktionsprocesser. Välkommen till en arbetsplats med mycket teamkänsla och hög trivselfaktor!
Ditt uppdrag som producent
Som producent ansvarar du för produktionens budget och arbetar med uppföljning löpande för att använda våra resurser på bästa sätt. Du driver produktionsprocessen från produktionsstart till slutrapportering. Du förhandlar och kontrakterar konstnärlig personal. Under produktion arbetsleder du inspicient och tillsammans välkomnar ni pjäsanställd personal och ansvarar för deras introduktion. Du arbetar nära det konstnärligt teamet och ensemblen samt arbetsleder den tekniska personalen som är knuten till projektet. Samarbete med marknadsavdelningen för att koordinera marknadsföringsarbetet ingår och vi vill att du är delaktig i teaterns planerings- och utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår även inspicientuppgifter, vilket innebär att du i vissa produktioner har både producent- och inspicientrollen eller att du enbart har inspicientrollen. Som inspicient ansvarar du för och leder det praktiska repetitionsarbetet i samråd med regissör och övriga konstnärliga funktioner. Du ansvarar även för detaljplaneringen av repetitionsarbetet i samråd med regissör och övriga konstnärliga funktioner. Du är den primära kontaktpersonen för all scenpersonal (inklusive skådespelare och övriga berörda avdelningar) i tilldelad produktion. Du har delegerade arbetsgivaruppgifter för skådespelare, som t.ex. schemaläggning och tidrapporter.
Detta är en möjlighet för dig som:
- är utbildad teaterproducent eller projektledare inom kulturområdet eller har erfarenhet och/eller annan motsvarande utbildning
- har arbetat under totalt minst 3 år som projektledare inom kulturområdet
- kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö, förhandlingsteknik och projektekonomi
- har gedigna kunskaper i Word, Excel, Powerpoint (eller motsvarande)
- behärskar svenska och engelska flytande
Vi ser gärna att du även har:
- specifik erfarenhet som producent inom teater.
- kunskaper inom ledarskap.
- erfarenhet av arbete med systemstöd för planering och administration av kulturproduktion är meriterande.
Som person är du självgående, stabil och strukturerad. Du visar gott omdöme, har god samarbetsförmåga och förmåga till helhetstänkande.
Vårt erbjudande
Tjänsten är ett vikariat från den 2026-05-01 till den 2027-09-15. Kvälls- och helgarbete förekommer.
Vi vill att du mår bra och håller dig frisk. Därför har vi 3000 kr/år i friskvårdsbidrag. Det tycker vi är bra!
Vi ser fram emot din ansökan senast 31/1 . Urval och intervjuer sker löpande.
Helsingborgs stadsteater invigdes 1921 och är Sveriges äldsta stadsteater med en fast ensemble. Teatern sysselsätter ungefär 100 personer per år. Teatern har tre scener: Storan, som är en av Europas tekniskt mest moderna scener, med plats för upp till 600 besökare, Lillan och Foajéscenen, som båda kan ta emot ca 150 personer.
Om Helsingborg Arena och Scen AB
Vi är en del av Helsingborg Arena och Scen AB och har hela staden som vår arbetsplats. Vi skapar upplevelser, möten och evenemang med variation och bredd för helsingborgaren och andra besökare. Vi är ett bolag med många strängar på vår lyra. Hos oss finns Helsingborgs Konserthus, Helsingborgs stadsteater, Sofiero Slott och slottsträdgård, Helsingborg Arena och Helsingborg Convention & Event Bureau samt stödfunktioner inom marknad och försäljning, HR och ekonomi. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/23". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborg Arena och Scen AB
(org.nr 556870-7607) Arbetsplats
Stadsteatern, Produktionsavdelning Kontakt
Emma El-Hallah 070-8642973 Jobbnummer
9687411