Vikarierande press- och PR-kommunikatör
2026-03-20
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet.
Som press- och PR-kommunikatör på GöteborgsOperans kommunikationsavdelning arbetar du nära ledningen för att stärka organisationens varumärke, synlighet och förtroende både externt och internt.
Du hanterar operativt pressarbete, bidrar till strategiska kommunikationsinsatser och fungerar som rådgivande stöd i händelser och kriser. Rollen innebär att identifiera berättelser som engagerar, oavsett om det är i form av kampanjer eller nyhetsvinklar, och att aktivt bidra till att GöteborgsOperan fortsätter att vara en stark röst inom kultursektorn.
Kommunikationsavdelningen består av 13 medarbetare där du blir en av två kommunikatörer som arbetar med GöteborgsOperans press- och PR-arbete.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Press- och PR-arbete
- Identifiera redaktionellt och kampanjmässigt relevanta berättelser i föreställningar och verksamhet.
- Skriva pressmeddelanden samt formulera personliga pitchar till relevanta medier.
- Planera, koordinera och genomföra pressaktiviteter.
- Ha kontakt med svenska och internationella kritiker samt boka recensionsbiljetter.
- Upprätthålla och utveckla kontakter med journalister och andra externa intressenter.
- Aktivt bidra i bolagets PR-arbete och varumärkesstärkande kommunikation.
- Kunna tolka och snabbt ställa rätt frågor kring verksamhetsnära underlag som årsredovisningar och rapporter.
- Tillämpa kunskap om offentlighetsprincipen, demokratisk styrning och kulturinstitutioners samhällsuppdrag.
Kris- och händelsekommunikation
- Ge strategiska rekommendationer och producera kommunikationsunderlag vid känsliga situationer.
- Proaktivt omvärldsbevaka inom politik, kultur, näringsliv och relevanta samhällsfrågor.
- Tidigt identifiera risker och möjligheter samt delta i framtagning av scenarier och budskap.
- Stundtals vara första mediekontakt vid händelse eller kris.
Intern kommunikation
- Bidra i arbetet med arbetsgivarvarumärket.
- Ta fram och prioritera relevant intern information.
Kvalifikationer:
- Högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation, journalistik, PR eller motsvarande.
- Mycket god svenska och engelska i tal och skrift - GöteborgsOperan verkar i en internationell miljö.
- Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av press- och PR-arbete, gärna från offentlig verksamhet eller kulturverksamhet.
- Vara en mycket god skribent med en förmåga att formulera budskap för både medier och interna målgrupper.
- Erfarenhet av kris- och händelsekommunikation.
- God förståelse för hur varumärke, medier och publik kommunikation samspelar.
- God förmåga att tolka komplexa underlag och kommunicera dem begripligt.
- Digital kompetens för publicering, analys och omvärldsbevakning.
- Erfarenhet av konverterande/säljdrivande kommunikation är meriterande.
- Förståelse för offentlig verksamhet som agerar på en konkurrensutsatt marknad.
Egenskaper:
Vi söker dig som har mycket gott omdöme, stark integritet och eget driv. Är prestigelös, kreativ, relationsskapande och förtroendeingivande. Trivs i en dynamisk, publik och konstnärlig miljö. Arbetar strukturerat och noggrant även under perioder med högt tempo. Har simultankapacitet och ansvarskänsla. Är trygg i rådgivarrollen och kan vägleda chefer inför och vid mediekontakt. Bidrar till ett öppet, kreativt och gott arbetsklimat.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär visst kvälls- och helgarbete.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsoperan AB
(org.nr 556121-7828) Arbetsplats
Kommunikation Kontakt
Anna Holm, HR-specialist 031-108071
9809321