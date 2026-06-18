Vikarierande pianolärare 80 %
Vallentuna kommun / Pedagogjobb / Vallentuna Visa alla pedagogjobb i Vallentuna
2026-06-18
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en engagerad pianolärare som vill inspirera barn och unga att upptäcka glädjen i musik? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Kulturskolan i Vallentuna undervisar barn och unga inom instrument, sång, kör, musikproduktion, dans, teater, musikal, bild och form, kreativt skrivande samt FMT-metoden. Undervisningen sker på elevernas fritid i Kulturskolans egna lokaler eller i vissa fall i grundskolornas lokaler.
Kulturskolan hör till kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med biblioteken, övriga kulturverksamheter såsom Vallentuna Kulturhus, Vallentuna Teater och kommunens arbete med konst och kulturmiljöer, Ung och aktiv fritid samt idrott- och friluftsenheten. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att undervisa barn och unga mellan 6-19 år i piano, ensemble samt att ackompanjera elever, körer och ensembler på konserter och andra evenemang. Du kommer att delta i olika arbetsgrupper och processer för att utveckla en relevant och inspirerande kulturskola.
Tjänsten består i huvudsak av undervisning i terminskurs eftermiddagar och kvällar. Arbete på helger förekommer. Kvalifikationer
Du har musiklärarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig.
Du har piano som huvudinstrument och har stor genrebredd.
Du har dokumenterad erfarenhet av att undervisa barn och unga på olika nivåer i kulturskola, eller annan verksamhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda IT-kunskaper.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Meriterande:
Du har goda kunskaper inom klassisk musik men även inom pop, rock, jazz.
Du har erfarenhet av uppsökande verksamhet.
Du har goda kunskaper och erfarenheter av gruppundervisning. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är deltid, 80 %, och ett vikariat, med start 2026-08-11 tom 2026-12-31 eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister. E-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här: https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta angiven person i annonsen.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-07-03.
För mer information kontakta:
Jerker Axelsson, Kulturskolechef. Mail: jerker.axelsson@vallentuna.se
Tel. 08-587 862 60
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 86 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9970558