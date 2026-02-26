Vikarierande omställningssocionom till 1:a linjen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Vi tror att vi har något stort på gång - vill du vara med?
Som omställningssocionom i Hässelby-Vällingby SDF blir du en del av något helt nytt.
Den nya socialtjänstlagen har nu trätt i kraft och öppnat dörren för en socialtjänst som kan bli tillgänglig, mer förebyggande och mer anpassad efter människors faktiska behov. Vi står mitt i en historisk förändring - och vi bygger den tillsammans.
Omställningen handlar om att förverkliga lagens intentioner i vardagen: att upptäcka behov tidigt, ge stöd snabbt och arbeta nära invånarna. Det innebär att vi både arbetar praktiskt ute i verksamheterna och strategiskt med att forma de nya arbetssätten. För närvarande pågår en aktiv utveckling av icke biståndsbedömda insatser inom ramen av vårt arbete och i stadsdelen.
Din roll
I det praktiska arbetet kommer du att:
arbeta verksamhetsnära och möta klienter, ofta i gränslandet mellan myndighet och förebyggande
testa och utveckla arbetssätt som möjliggör snabba, lättillgängliga insatser
I det strategiska arbetet kommer du att:
konkretisera och implementera nya arbetssätt
stärka och strukturera intern och extern samverkan
följa upp, utvärdera och vidareutveckla metoder och arbetssätt
Vi arbetar nyfiket och utforskande. Vi inspireras av tidigare erfarenheter, men vi är också beredda att testa nytt. Här får du vara med och forma framtidens socialtjänst i praktiken.
Du är organiserad direkt under områdeschef för Första linjen och arbetar när två andra omställningssocionomer inom området och SSPF-koordinator. Inom avdelningen finns ytterligare fyra omställningssocionomer. I takt med att verksamheten utvecklas kan både uppdrag och struktur förändras. Tjänsten är på heltid (40 h/vecka) och kan innebära arbete på kvällar och helger utifrån behov. Du erbjuds årligt friskvårdsbidrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
har socionomexamen
har flera års erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar inom socialtjänsten
har bred erfarenhet av samverkan, både internt och externt
Meriterande:
Utbildning i Signs of Safety
Arbetsledande positioner
Erfarenhet av arbete inom flera olika organisationer och målgrupper, både inom myndighetsutövning och psykosocialt behandlingsarbete
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara kommunikativ, samarbetsorienterad och trygg i att arbeta i en verksamhet under utveckling. Ett flexibelt förhållningssätt, förmåga att ta ansvar och en serviceinriktad inställning är viktiga för att trivas hos oss.
