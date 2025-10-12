Vikarierande lärare mellanstadiet vt-26
2025-10-12
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Köpings kommun, S:t Olovsskolan i Köping
S.t Olovsskolan är en grundskola mitt i centrala Köping. Skolan är treparallellig från förskoleklass till och med årskurs 6. Vi har även en stor fritidsverksamhet på skolan.
Det går ca 440 elever på skolan och på skolan arbetar cirka 70 personer.Publiceringsdatum2025-10-12Arbetsuppgifter
Du kommer, tillsammans med två kollegor, att ansvara för planering och undervisning i en årskurs på mellanstadiet. Tillsammans bildar ni ett starkt arbetslag med goda möjligheter till samarbete och samplanering.
I tjänsten ingår mentorskap för en klass samt representation av årskursen i skolans trygghetsteam, där du bidrar till att utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas trygghet och trivsel.Kvalifikationer
Du ska ha lärarlegitimation för mellanstadiet samt vara behörig i matematik, svenska och SO. Vi ser gärna att du har erfarenhet av undervisning i dessa ämnen på mellanstadiet och att du är trygg i din lärarroll med god förmåga att skapa struktur och engagemang i klassrummet.
Vi söker dig som är engagerad, samarbetsinriktad och har ett genuint intresse för att skapa goda lärmiljöer där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.
Även du som studerar till slöjdlärare är välkommen att visa ditt intresse för att arbeta hos oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
ÖVRIGT
Vår kommun
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
