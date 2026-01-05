Vikarierande biträdande avdelningschef
2026-01-05
Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid - regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.Vill du vikariera i en ledande roll i en verksamhet som är viktig för Högskolans dagliga funktion? Som biträdande avdelningschef för enheten Service och Digitala tjänster ansvarar du för IT-support, IT-infrastruktur och servicefunktioner på campus och leder ett engagerat team med fokus på kvalitet och samarbete. Vi erbjuder ett omväxlande och spännande uppdrag i en akademisk miljö där din insats gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-05Om företaget
På Högskolan i Skövde arbetar vi tillsammans och tvärdisciplinärt för att skapa engagemang, kvalitet och resultat på ett levande campus. Vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifter och arbetar mot verksamhetens mål. Högskolans förutsättningar skapar goda möjligheter till närhet och samarbete mellan institutioner, verksamhetsstöd, studenter, kollegor samt samarbetspartners.
Vid Högskolan i Skövde arbetar vi för en hållbar och digitaliserad verksamhet. I detta arbete ansvarar chefen för enheten Service och Digitala tjänster för följande funktioner:
• Helpdesk och IT-support
• IT-infrastruktur (upphandling, utveckling, applikationsdrift och förvaltning)
• Service inom campus såsom reception/växel, vaktmästeri och högskolebutik
Enheten är en del av avdelningen SITS som totalt har runt 35 medarbetare. I avdelningens ansvarsområde ligger utöver ovanstående, bland annat systemutveckling/systemförvaltning, säkerhet, teknisk projektledning, verksamhetsutveckling, IT-pedagogik och AV-teknik.
Din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som biträdande avdelningschef och chef för Service och Digitala tjänster har du verksamhets-, personal- och budgetansvar och leder ett team på idag 16 medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och förväntas aktivt bidra till utvecklingen av både enheten och avdelningen. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär bland annat att:
• leda, stödja och kompetensutveckla enhetens medarbetare,
• aktivt skapa ytor för samarbete, både internt inom Högskolan och externt med samarbetspartners,
• bidra till en god arbetsmiljö som främjar trivsel och kontinuerlig utveckling,
• stödja pågående projekt med att införa samarbetsplattformar,
• samverkan med andra lärosäten.
Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.
Vi söker dig som har:
• aktuell chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom jämförbar verksamhet,
• erfarenhet av att leda och utveckla IT-verksamheter,
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska,
• dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
• Erfarenhet av och kunskap om arbete inom motsvarande verksamhetsområde.
• God servicekänsla, social förmåga och ett pedagogiskt förhållningsätt.
• Förmåga att analysera och använda data för att fatta beslut och förbättra processer inom support och drift.
• Erfarenhet av förändringsledning, gärna i samband med implementering av ny teknik och digitala verktyg.
Anställningsform: Anställningen är ett vikariat om elva månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: 100 %
Sista ansökningsdatum: 25 januari 2026
Diarienummer: Ref nr HS 2025/769
Tillträde: Efter överenskommelse
Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av IT-chef, David Olsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb
genom att klicka på "Ansök" längst ned i annonsen. Där kan du även läsa mer oss Högskolans rekryteringsprocess samt vilka förmåner du har som medarbetare hos oss. Välkommen med din ansökan!
Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
• Personligt brev
• CV med personuppgifter, examina, övriga utbildningar, tidigare anställningar och annan relevant erfarenhet
• Intyg/betyg och övriga dokument som styrker din ansökan Ersättning
Högskolan tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
