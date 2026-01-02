Vikarier sökes till kvinna i Runhällen
2026-01-02
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Är du glad och positiv som uppskattar att arbeta både i gruppen och självständigt? Då kanske det är just dig vi söker!
Vi söker nu vikarier till vår kund i Runhällen. Arbetstiderna är dygnspass med väntetid samt dubbelbemanningspass dagtid.
Kunden är en envis, glad och empatisk kvinna i medelåldern som har en funktionsnedsättning i form av ett syndrom som gör att hon behöver ha hjälp och stöd i sin vardag. Kunden kommunicerar via tecken och har epilepsi. Vår kund gillar att gå på promenader med sin elrullstol, lyssna på musik och se på TV. Kunden tycker även att det är roligt att göra utflykter och hitta på busiga äventyr. Eller bara åka i väg och titta på folk. Du kommer att utföra alla hushållssysslor hemma hos kunden så som att städa, laga mat & baka mm. Du kommer hjälpa kunden med hygien och omvårdnad.
Vi söker nu dig som:
• Kan sätta tydliga gränser samt följa satta arbetsrutiner
• Ser livet och utmaningar på ett positivt sätt.
• Har ett balanserat förhållningssätt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
• Ser detta arbete som ett långsiktigt uppdrag
• Att Du har ett stort engagemang för ditt arbete
• Inte är pälsdjursallergier då det finns hund hemma hos kunden vissa dagar
Du kommer att hantera mediciner och få en delegering av ansvarig sjuksköterska
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av liknande yrken, gärna från ungdomsverksamhet eller arbete med djur.
För att kunna ta sig till arbetsplatsen krävs körkort och bil.
Tillträde: Omgående
Arbetstider: Dygnspass med väntetid samt dubbelbemanningspass dagtid, det förekommer även vissa kvälls pass utifrån kundens behov.
Lön: individuell lönesättning
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
