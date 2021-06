Vikarie till Björkens förskola - Hultsfreds kommun, För- och grundskola - Förskollärarjobb i Hultsfred

Hultsfreds kommun, För- och grundskola / Förskollärarjobb / Hultsfred2021-06-30Med förhållningssättet att lära hela livet utvecklar vi tillsammans mötesplatser för lärande, från förskolan till vuxenutbildning. Vi tror på det kompetenta barnet i förskolan där pedagogerna genom sin undervisning stödjer och uppmuntrar barnets nyfikenhet till lärande. Vi tar tillvara på varandras kompetenser i det dagliga arbetet. Vi ser att du inspirerar, och inspireras av, dina kollegor i vardagen - vi gör varandra bra!Just nu arbetar vi med plan 2021 och med 5 prioriterade utvecklingsområden:Likvärdig förskola och skolaTrygghet och värdegrundBarn- och elevflytandeTillgängliga, anpassade och kreativa lärmiljöerEffektiva teamSom medarbetare i Hultsfreds kommun erbjuds du goda möjligheter till utveckling och förmåner. Vi vill att varje medarbetare ska få ett hållbart arbetsliv och känna sig trygg i sin anställning. Det är också viktigt att våra medarbetare har en god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid. Som förskollärare hos oss har du förmånen att ta del av introduktionsutbildning, friskvård och arbetskläder. Läs mer om våra förmåner på vår hemsida http://www.hultsfred.se/kategori/anstalld/lediga-jobb/formaner-lediga-jobb/ 2021-06-30Vi söker nu en vikarie till Björkens förskola med start till höstterminen 2021 och goda chanser till förlängning!Vi erbjuder dig ett spännande och meningsfullt arbete där du får vara med och bidra till barn/elevers lärande och utveckling. Tillsammans med ordinarie personal arbetar du för att utforma en trygg, lärorik och lustfylld dag med barnets och elevens bästa i fokus.Som vikarie har du i uppgift att ge barnen en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer du barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt läroplanen.Vi söker dig som är utbildad förskollärare alternativt har annan pedagogisk utbildning och/eller tidigare erfarenhet från att arbeta i förskoleverksamhet. Du är ansvarsfull, nyfiken och kreativ, flexibel och lyhörd. Tillsammans med andra pedagoger skapar du möjligheter till lärande och utveckling för varje enskilt barn/elev.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Välkommen till oss, i Hultsfreds kommun är vi stolta över våra förskolor!ÖVRIGTUrval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt!Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Registerutdraget ska gälla för anställning inom förskola, skola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från webbplatsen http://www.polisen.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Hultsfreds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via offentliga jobb och inte via e-post eller pappersformat.Vi har valt Offentliga Jobb som rekryteringskanal för att marknadsföra våra lediga tjänster och vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. 75-100% Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-09 , upphör: 2021-12-31 Vikariat från 9 augusti 2021 tom 31 december 2021, med goda chanser till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-18Hultsfreds kommun, För- och grundskola5837596