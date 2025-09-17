Vikarie på Hudikskolan 7-9
2025-09-17
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudikskolan AB i Hudiksvall
Hudikskolan och har en tydlig vision - att bli världens bästa skola. För att bli det behöver vi världens bästa lärare. Vårt värdegrundsarbete i kombination med vårt gedigna kvalitets- och utvecklingsarbete är framgångsreceptet för att vara både en bra skola och en bra arbetsplats.
Vi har två tydliga mål för vår skola - att alla elever skall prestera på en hög nivå samtidigt som de utvecklas som människor.
___
På Hudikskolan jobbar vi med tydliga strukturer men stor individuell frihet. Vi är överens om viktiga saker - där det viktigaste är att du delar våra värderingar.
Vi söker nu timvikarier till vår vikariepool för klasserna 7-9 under läsåret 25/26. Behörighet eller erfarenhet inom skolan är starkt meriterande men vi sätter stort värde vid att du är rätt person. Du är välkommen att höra av dig för ett förutsättningslöst samtal om du vill veta mer om oss innan du skickar in din ansökan.
Tjänsten är en timanställning efter överenskommelse och behov. Vi håller intervjuer och provjobb löpande, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: motivation@hudikskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariepool 7-9". Arbetsgivare Hudikskolan AB
(org.nr 559297-6954)
Järvsöfaks Väg 130 (visa karta
)
824 94 HUDIKSVALL Kontakt
Organisationschef
Aaron Lork-Diseborn motivation@hudikskolan.se Jobbnummer
9513456