Vikarie inom grundskolan/fritids
Lysekils kommun / Barnskötarjobb / Lysekil Visa alla barnskötarjobb i Lysekil
2025-12-08
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lysekils kommun i Lysekil
, Munkedal
, Strömstad
eller i hela Sverige
I Lysekils kommun arbetar vi för att vara en hållbar och attraktiv kommun året runt, som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Du som arbetar här gör en viktig skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Vi är idag ca 1400 kollegor som utvecklar våra verksamheter och ger 13 900 invånare, 1 600 företag och 100 föreningar bästa möjliga service och förutsättningar att bo, leva och verka i Lysekil. Det är vi stolta över.
Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära både havet och bergen - här finns möjlighet till såväl eftertanke som äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. Läs gärna mer om Lysekil på Lysekils kommun - https://lysekil.se/.
Film omhttps://youtu.be/VnvQMbiYE3UPubliceringsdatum2025-12-08Beskrivning
I Stångenäsdistriktet ingår en F-6 skola belägen i Brastad och en F-3 skola belägen Brodalen, Lysekils kommun.
Skolorna ligger i vacker natur och en sporthall finns att tillgå i anslutning till Stångenässkolan i Brastad och idrottshall i Bro skola. Personalen är organiserad i olika arbetslag, fritidshem, F-3 och 4-6. Kom och var en del av vårt härliga team!
På skolorna arbetar ca 300 elever och ca 40 pedagoger. Ca 100 elever är inskrivna på skolans fritidshem på Stångenässkolan och ca 45 elever i Bro skola. Fritidshemmet, på Stångenässkolan, är organiserat i två avdelningar, yngre elever och äldre elever.
Utvecklingsarbete som pågår är t.ex. medveten rastverksamhet. Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent/lärarassistent/lärarvikarie/fritidsvikarie ansvarar du för genomförande av den planering du får. Arbetet innebär nära kontakt mellan kollegor, barn och vårdnadshavare.
Du kan behövas som stöttning till elev/elevgrupp under skoltid/fritidstid, alternativt bedriva undervisning utifrån din kompetens och utbildning.
Placeringarna är på Stångenässkolan Brastad och på Bro skola i Brodalen.Kvalifikationer
Vi söker dig som känner igen dig i följande:
Du har förmågan att utgå ifrån varje elevs behov och förutsättningar och är en tydlig ledare och en vuxen förebild.
Du har lätt för att samarbeta, skapa relationer, och vara tydlig i dialog med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är positiv och ser möjligheter och lösningar istället för hinder och har god digital kompetens.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i det svenska språket, både muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt vid erfarenhet av tidigare arbete inom skol och fritidshemsverksamhet.Anställningsvillkor
Du kan lämna referenspersoner.
Utdrag ur belastningsregister krävs.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har.
Lysekils kommun är en rökfri arbetsplats.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/182". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysekils kommun
(org.nr 212000-1389) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kiki Hedén 0523-613763 Jobbnummer
9634202